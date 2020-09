Rete dei Giovani, tuttti gli appuntamenti della settimana.

L’ aggiornamento settimanale, della Rete dei Giovani di tutte le età, sulla vita socio-culturale della città di Salerno.

per vivere in modo attivo il nostro territorio a tutte le età!

Salve e ben ritrovate/i!

In primo piano:

venerdì 18 Settembre il Coordinamento Scuole Aperte di Salerno presidierà dalle 10.30 presso il capolinea bus di via Vinciprova per chiedere un incremento delle corse degli autobus in fasce d’orario scolastiche così da evitare un sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblici che effettuano numerose fermate e garantire di conseguenza il diritto alla salute e all’istruzione.

Per i genitori e tutti i cittadini che possono e vogliono esserci: questo sit in degli studenti salernitani, che qualche mese fa hanno aderito al Coordinamento Scuole aperte Salerno, è un grido d’ allarme per i mezzi di trasporto inadeguati, soprattutto in coincidenza con l’ emergenza Covid!

In vista della tanto attesa apertura dell’anno scolastico, finalmente anche nella nostra Regione e dopo tanti mesi di stop dovuti all’ emergenza virus Covid 19, rivolgiamo gli auguri di un intenso e stimolante nuovo anno scolastico a tutti gli attori del variegato e complesso mondo della Scuola salernitana: studenti, genitori, docenti e personale Ata! Che ognuno faccia, con impegno e passione, la sua parte per migliorare la nostra Società sperando di accogliere anche le nostre istanze e sentirsi appunto una Comunità. Una comunità che dovrà fare i conti con le problematiche legate all’emergenza sanitaria che è ancora in corso ma, se si lavorerà tutti insieme, potrà essere affrontata al meglio!

Sabato 19 settembre dalle ore 21 vi aspettiamo presso l’ Arena dei Barbuti,nel cuore del centro storico di Salerno, per condividere insieme la serata “Salerno in Rete” organizzata dal Coordinamento delle associazioni salernitane “Salerno in Rete”.

Sono previste performance teatrali a cura del Centro studi Regina Senatore con Anna Nisivoccia in “Una nuova coscienza” di Giorgio Gaber e nel monologo del Vecchio maggiore tratto da “La fattoria degli animali ” di George Orwell.

Corti di mimo teatrale a cura della Compagnia del Teatro La Ribalta, il monologo sul bullismo “Mi chiamo Giancarlo Catino…e credo nell’amicizia” interpretato da Giovanni Rocco e con la coreografia di Manuele lupo e Simona Patella del gruppo artisti della Rete dei Giovani per Salerno.

Performance musicali: Mash-up ” I’m like U – Nel posto in cui si osa” – “Civiltà14” di “Rebel”, la cantautrice salernitana Roberta Barrella che sarà accompagnata da due ballerine.

E tre performance promosse dall’ Associazione Amadeus:

la Free Orchestra l’orchestra per Tutti diretta dal M°Filomena Costa, arrangiamenti del M° Roberto Marino

M’arina live con coreografie a cura della Scuola di danza Amadeus, Groove in Up con Lucio Crispino basso

Tonino Borzelli piano, Alessandro Savastano cajon, Guest star Mario Mercede chitarra e voce.

Poi si terrà la proiezione del cortometraggio “Quelques jours au paradise de Salerne à Positano” e di una breve performance di poesia a cura dell’ Associazione francese di Salerno.

Interverrà per un saluto anche una Rappresentanza dell’Associazione nazionale Insegnanti Lingue straniere di Salerno.

Vi sarà la proiezione in anteprima dello spot del Festival Salerno in CORTOcircuito Sguardi sulla societá” 2020 a cura della Rete dei Giovani per Salerno.

Poi un reading e mini torneo poetico a cura dell’ Associazione Poesie Metropolitane.

Durante la serata sono previsti interventi di diverse associazioni aderenti al Coordinamento ” Salerno in Rete. Si ringrazia l’ Assessorato alla Cultura del Comune di Salerno e lo staff dell’Arena dei Barbuti, diretta dalla Bottega San Lazzaro e presieduta da Chiara Natella, per la fruizione gratuita della location e del service.

Biglietto di ingresso: 5 €

Per info e prenotazioni: 328 5327134

contatto@giovanisalerno.it – www.giovanisalerno.it

Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare all’undicesima edizione del Festival “Salerno in CORTOcircuito – Sguardi sulla Società” per il miglior cortometraggio di comunicazione sociale ed organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno.

Per la prima volta quest’anno il Festival non si svolgerà nel mese di giugno ma in autunno nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2020 dalle ore 20 presso gli spazi del Foyer cafè e del Teatro Nuovo di via Laspro. Come sempre è prevista anche la partecipazione di lungometraggi o documentari per la sezione fuori concorso.

Sarà dato spazio, come sempre, agli autori cineasti salernitani ma non solo.

Da questa edizione ci sono anche diverse novità sui premi e su diverse partnership.

Per info e iscrizioni: 328 5327134 – .giovanisalerno.it/salerno-in-corto-circuito/

E giovedì 24 settembre alle ore 18 presso il nostro spazio del Foyer cafè letterario, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, si terrà un incontro organizzativo dello staff aperto come sempre a chi voglia collaborare all’edizione di quest’anno.

Tutti gli altri appuntamenti:

Venerdì 18 settembre dalle ore 17.30 vi invitiamo presso l’ Arena del Mare per vivere il LIMEN Salerno Festival organizzato dal Circolo Arci Marea e che unisce Musica & Culture con mostre d’arte e musica dal vivo. Presenta Amleto De Silva.

Biglietto 7 €.

Per prenotazioni posti: postoriservato.it/event/limen-salerno-festival/

Venerdì 18 settembre alle ore 18 presso il Palazzo Fruscione si inaugura una nuova tappa della mostra “Tex. 70 anni di un mito” organizzata fino al 18 ottobre nell’ambito del programma “COMICON Extra. L’esposizione è curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, in collaborazione con la redazione di Sergio Bonelli Editore e COMICON.

La mostra racconta la storia della fortuna editoriale del personaggio Tex Willer che, grazie al suo profondo senso di giustizia e alla sua generosità, è riuscito, dal 1948 a oggi, a entrare nelle abitudini di lettura degli italiani e diventare un vero e proprio fenomeno di costume.

Ad arricchire la tappa salernitana della mostra ci sarà l’esposizione di tavole tratte dalle avventure del Ranger e firmate da Gianluca Acciarino, Bruno Brindisi, Gianluca e Raul Cestaro, Roberto De Angelis, Raffaele Della Monica, Alessandro Nespolino e Giuseppe Prisco.

Info: .tex70lamostra.it

Lunedì 21 settembre alle 21 presso l’Arena del Mare si terrà Eco Live, concerto organizzato e prodotto da La Pecora Nera Eventi, l’agenzia nata da un’idea del cantautore e Piervito Grisù con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e sensibilizzare il pubblico verso le tematiche ambientali. Ad esibirsi sul palco dell’Arena del Mare Francesco Piemonte, Bif, Drama, Ludivica Arteca, Alessio Bevilacqua, Chiara Gaeta, Mr.Fortuna, Bad ej, Polix, Africano, Dj Coby. Eco Live favorisce oltre la musica anche gli artisti a tutto campo: pittori, scultori, fotografi, artisti digitali, ceramisti e tutto ciò che è arte utilizzando materiali riciclati Infatti durante la manifestazione sarà allestita una mostra di opere artistiche, preferendo – quando possibile – artisti locali. Ad esporre le loro opere saranno, infatti, Donato Landi, Fabio Sabatino, Franco Anfuso, Mario Franzese. Coordinatore della Mostra dedicata ai 4 elementi è Ivano Troisi. Partner ufficiale Radio Base. I biglietti in prevendita saranno disponibili in forma digitale e potranno essere acquistati attraverso l’app per smartphone “LaPecoraNeraEventi”, attraverso il sito https://postoriservato.it/eventi/ecolive/ o i punti vendita Posto Riservato o, ancora, potranno essere acquistati presso la biglietteria dell’Arena del Mare, poco prima dell’inizio della serata, al costo di 6 €.

Vi segnaliamo il grido d’allarme e la richiesta d’aiuto della Bottega San Lazzaro, dopo aver scoperto l’attacco dei tarli al presepe dipinto di Carotenuto ubicato nella sala San lazzaro del Duomo: è stata avviata una campagna di Foundraising visto che i lavori sono anche costosi. Chiunque potrà contribuire anche con una piccola, simbolica quota attraverso il conto corrente: Banca del Sud IBAN IT25C0335315200000000001033

I volontari della sezione Touring Salerno comunicano che riaprono ai visitatori il sito monumentale di S. Maria della Lama che gestiscono da alcuni anni nel cuore del centro storico: il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 in assoluta ottemperanza alle norme antiCovid.

Per maggiori info: 339 6923251 salerno@volontaritouring.it

Vi ricordiamo che sono aperte le Iscrizioni alla Scuola di fotografia “iophotografo”.

Iscrizioni a numero chiuso, max 7 persone.

Lezioni frontali in aula | attività all’esterno con lezione in teatro.

Laboratorio di fotografia esperienziale. Realizzazione ed esposizione di un progetto finale.

La direzione dei corsi è di Gianpiero Scafuri del Dipartimento Didattica Fiaf

Per info e prenotazioni: 338 9229842 info@iophotografoscuola.it

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al laboratorio teatrale Teatro Natura Artificio HubLab Ottobre 2020 – Giugno 2021, promosso da teatrAzione associazione culturale e condotto da Cristina Recupito e Igor Canto, in collaborazione con il fotografo professionista Alfio Giannotti e l’associazione NaturArt.

Durante il percorso del laboratorio sono previsti degli incontri di: dizione con Carla Avarista, formatrice, attrice, voce pubblicità radiofonica e principi di danze popolari del Sud Italia con Alessandra Ranucci, formatrice, mimo attrice, danzatrice.

Venerdì 2 ottobre dalle 19.30 – 21.30 presso la Casa Dei Creativi in via Fulgenzio D’Allora nel Quartiere Italia (presso uscita tangenziale Giovi – Pastena) si terrà un incontro conoscitivo per tutti gli interessati a partire dai 18 anni

Per maggiori info e iscrizioni: info@teatrazione.org 3280595831 – 3293423180