Rainbow festeggia 25 anni al Giffoni Film Festival.

Rainbow compie 25 anni. La global content company fondata da Iginio Straffi, che ha conquistato generazioni di bambini e teenager di tutto il mondo, celebra il suo primo quarto di secolo e festeggerà insieme al pubblico ospite del Giffoni Film Festival, che prenderà il via il prossimo 18 agosto, proprio nel cinquantesimo anniversario della rassegna.

Non c’è cornice migliore del Festival, che quest’anno si rinnova con un’edizione speciale in quattro tranche che ci accompagneranno fino a dicembre 2020, per festeggiare i tantissimi traguardi e successi del gruppo Rainbow nel mondo.

La Cittadella ospiterà un’installazione speciale Rainbow che ripercorre i milestone del gruppo a partire degli esordi nel 1995, quando il presidente e AD Iginio Straffi diede vita al suo sogno fra le colline marchigiane. I visitatori saranno guidati in un viaggio per immagini nella storia del gruppo, dai primi passi, passando per la nascita del classico mondiale Winx Club fino ad arrivare a 44 Gatti, serie rivelazione del 2018 trasmessa in oltre 20 lingue, e le ultime novità nate dall’estro di Iginio Straffi. Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella dimensione magica che da sempre distingue il gruppo fiore all’occhiello del Made in Italy, grazie a molte immagini inedite e ai primi disegni dei cartoni animati che hanno conquistato il cuore di piccoli e grandi.

“C’è qualcosa di magico che unisce la storia del Giffoni a quella di Rainbow”, dichiara Iginio Straffi, Fondatore del Gruppo Rainbow, “La stessa ostinata ed appassionata ambizione di provare a realizzare un sogno, trasformare una giovanile aspirazione in una grande realtà. Claudio Gubitosi da ragazzo amava il cinema, ed è riuscito a far diventare Giffoni una capitale mondiale del cinema. Io volevo che le mie storie inventate guardando l’orizzonte oltre l’Appennino potessero essere raccontate ed ascoltate in tutto il mondo. Due sogni impossibili, due sogni che, una volta realizzati, si sono incontrati.”

Fra i protagonisti del mercato mondiale dell’entertainment, Rainbow è una realtà in continua crescita grazie alla fantasia e alla visione di Iginio Straffi, imprenditore che ha saputo tradurre in realtà i suoi sogni, regalandoli a milioni di persone in tutto il mondo.

Sito ufficiale: www.rbw.it