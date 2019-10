Lunedi’ 7 ottobre ,si terrà il “Premio nazionale Mediterraneo”, il riconoscimento ai

personaggi che si sono distinti nel campo della cultura,

dell’informazione, delle istituzioni, dello spettacolo e delle arti .

Lunedì 7 ottobre alle 18, nel Salone Genovesi della Camera di Commercio

di Salerno, si terrà la cerimonia di premiazione di questa seconda

edizione , organizzata dalla Cidec , che vanta il Patrocinio della

Regione Campania della Scabec, dell’Union Camere, della Camera di

Commercio di Salerno, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno,

dell’EPT, dell’autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, della

Fondazione Comunità Salernitana e della Fenailp.

Paolo di Giannantonio, giornalista TG1 e Agnese Ambrosio presenteranno

l’evento, durante il quale sarà anche conferito il premio speciale

“Maria Grazia Capulli”, in ricordo della giornalista del Tg2 scomparsa

prematuramente che è stato assegnato alla giornalista TG2, Manuela

Moreno.

Ricco il parterre dei premiati, che saranno presenti all’appuntamento in

programma lunedì alle 18 alla Camera di Commercio di Salerno: gli attori

: Benedetta Cimatti, Paolo Briguglia, Mimmo Esposito, Giovanni Esposito,

Gianfranco Gallo, i registi Peppe De Rosa e Carlo Luglio, il soprano di

fama mondiale Carly Paoli, la Lookmaker, Francesca Ragone, mentre il

Premio alla Carriera è sarà conferito a Bruno Morelli fondatore,

insieme al fratello Paolo, del gruppo Alunni del Sole

Il programma della giornata prevede alle 10:30, sempre nel Salone

Genovesi, il convegno “Come orientare ed intercettare i nuovi flussi

turistici. “ dal Premio Nazionale Mediterraneo alla relazione tra

cinema- fiction e turismo”, all’incontro parteciperanno alcune classi

del Liceo Artistico Sabatini Menna e dell’Istituto Alberghiero

Virtuoso.

Modera Paolo Di Giannantonio (giornalista Tg1) ed interverranno Manuela

Moreno (giornalista Tg2), Corrado Matera (assessore al turismo della

Regione Campania), il regista Carlo Luglio e l’attore Ernesto Mahieux.

Non solo: in occasione del “Premio Mediterraneo”, lunedì 7 ottobre dalle

17 alle 20 gli artisti di strada si esibiranno in diverse location della

città:

• Piazza Caduti civili di Brescia (ex “Largo Prato” – Pastena)

• Piazza Giancamillo Gloriosi (Torrione)

• Corso Vittorio Emanuele

Info, biografie e programma completo della manifestazione sono

reperibili sul sito ufficiale dell’evento www.premiomediterraneo.it