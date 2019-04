MONSIGNOR ANDREA BELLANDI DI FIRENZE NUOVO VESCOVO DI SALERNO:QUESTA SERA IN CATTEDRALE L’ANNUNCIO.

Monsignor Andrea Bellandi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze, quasi certamente, sarà il nuovo Vescovo di Salerno: ad annunciarlo sarà questa sera Monsignor Luigi Moretti, in occasione della celebrazione della solenne Messa Crismale delle ore 19,00 che sarà concelebrata da tutti i sacerdoti e durante la quale saranno benedetti gli oli santi e il crisma, l’olio misto a profumo che viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine. Monsignor Andrea Bellandi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze, sarà il nuovo Arcivescovo della Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno, carica detenuta, fino a dicembre del 2018, da Monsignor Luigi Moretti, dimessosi per motivi di salute. Nato a Firenze nel 1960 Monsignor Andrea Bellandi dopo gli studi nel Seminario Arcivescovile fiorentino ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana laureandosi in teologia nel 1993 con una tesi diretta da monsignor Fisichella dal titolo: “Fede come stare e comprendere. La giustificazione dei fondamenti della fede nelle opere di J. Ratzinger”. Docente di Teologia Fondamentale dal 1987 nello Studio Teologico Fiorentino, eretto nel 1997 come Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, attualmente è professore ordinario in questa facoltà teologica, di cui è stato preside dal 2003 al 2009. Autore di diversi saggi, particolarmente sul pensiero di Ratzinger-Benedetto XVI, è stato curatore di molte mostre. Dal 2010 è canonico della Cattedrale Metropolitana fiorentina e delegato arcive­scovile per la formazione del clero della stessa diocesi. Un personaggio di grande cultura, spiritualità e carisma che sicuramente darà un nuovo impulso alla fede della comunità salernitana che si stringerà intorno al nuovo Vescovo e alla Cattedrale.

Aniello Palumbo