Miss Gocce di Stelle, la semifinale di San Cipriano Picentino.

Grande successo per l’ultima tappa prima della Finalissima del Tour estivo di Miss Gocce di Stelle che si è svolta il 29 settembre nella suggestiva location di Villa Rizzo a San Cipriano Picentino . L’evento , è stato organizzato dall’agenzia Madas di Franco Mazzotta che ancora una volta è riuscito a portare sul palco non solo la bellezza ma anche la moda la musica e il cabaret , uno spettacolo elegante e raffinato con ospiti che hanno impreziosito l’evento . A conquistare il titolo di Miss Gocce di Stelle tra le 25 partecipanti è stata la bellissima quattordicenne Grazia Risi di Mercato San Severino , al secondo posto si è classificata Mara Sorrentino di Castel San Giorgio . Sul terzo gradino ex equo Rosa Siano di Solofra e Martina Aliberti di Montoro .

Hanno ricevuto le gratificanti fasce di Miss Villa Rizzo Lucia Buononato di Gragnano , di Miss Fotogenia Luisa Baiano di Napoli , di Miss Eleganza Annarita Coralluzzo di Montecorvino Rovella , Miss Acqua Life Sandra Sanocka di Salerno , di Miss Orneta Sabrina De Caro di Bracigliano , di Miss Marea Maria Mormile di Caserta , di Miss Teenager Angela Tulbure di Salerno , Premio stampa le cronache se lo è aggiudicato Antonia Di Guida di Pagani , Miss Bellezza Federica Scarfato di Gragnano , Miss Sorriso Maria Roberta Spinelli di Castel San Giorgio , Miss Simpatia Antonia Cerrato di Mercato San Severino , Miss Vervesca Lucia Falco di Saviano . La giuria, qualificatissima , composta da Mario Inverso , Enzo Giardullo , Debora Amoruso , Antonio Leccisi , Silvestro D’Ambrosio , Carmen De Maio , Piero Vitolo , è stata presieduta da Andrea Di Lieto.

La manifestazione è stata presentata brillantemente da Ramona Pastore.

Non sono mancati i momenti di moda con la sfilata della stilista Carmen Savino che ha incantato il pubblico con le sue creazioni di abiti dipinti a mano .

L’evento, ha avuto anche deliziosi momenti musicali grazie alla presenza del Gruppo Esperia Ensemble , della cantante Carmen De Maio e momenti di autentica comicità con le irresistibili barzellette di Pierino Tiramisù .

Il Make Up delle Miss è stato curato dall’accademia di Rachele Landi , le acconciature dallo staff di Rosario Vervesca .

Le coreografie sono state affidate alla modella Anastasya Dovbysh .

Le fotografie sono state realizzate da Nicolas Kabir .

Gli addobbi floreali da Loriflor .

Prossimo appuntamento con Miss Gocce di Stelle sarà per la Finalissima del 27 ottobre al NaMì di Fisciano (SA)