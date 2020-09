Lo sbarco del 1943 ricoedato ai Barbuti a conclusione della rassegna di teatro.

Mercoledì 9 settembre 2020, a conclusione della XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti, in via Giovi Bottiglieri, 64 presso La Tenuta dei Normanni, con il Festival delle Colline Mediterranee, andrà in scena il 5° appuntamento di “Salerno Si Racconta” e la Nona edizione del Salerno Day, l’evento creato da Giuseppe Natella ed Eduardo Scotti per ricordare lo Sbarco alleato del 9 settembre 1943 a Salerno.

La manifestazione è curata dal Festival dei Barbuti e dalla comunità L’ Abbraccio.

Ingresso ore 19:30 / inizio ore 20:30. Ad essere portato in scena sarà lo spettacolo teatrale inedito: “Matres Mortis” di Anna Rotunno – Regia di Andrea Carraro. Con Paola Senatore – Amelia Imparato – Cinzia Ugatti. Fotografie – “Le immagini della Salerno del 9 settembre 1943”. Commentate da Lucia Napoli ed Eduardo Scotti. A seguire: Degustazione “Menù di guerra”; Musica live con il gruppo Sette Bocche.

Ingresso e degustazione: 10 euro.

www.postoriservato.it/event/salerno-day-2

3713418949 – 3287758557