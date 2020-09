LIDIA CONCILIO E’ LA NUOVA PRESIDENTE DEL “CLUB ROTARACT SALERNO”

“Non c’è nessuno così ricco che non abbia bisogno di ricevere e nessuno così povero che non abbia qualcosa da dare”. E’ questo il motto scelto dalla nuova presidente del “Club Rotaract Salerno”, la dottoressa Lidia Concilio, praticante notaio, che ha ricevuto il collare e lo spillino dalla presidente uscente , la dottoressa Mariapaola Balistreri, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle Consegne” che si è svolta presso il Ristorante “Goccia a Mare” di Via Ligea. La nuova presidente ha sottolineato le difficoltà che anche i soci rotaractiani stanno vivendo in questo difficile momento:” La vera sfida è quella di continuare a servire al di sopra di ogni interesse personale ed essere in prima linea sul territorio, lì dove c’è bisogno del nostro aiuto, rispettando le regole che oramai fanno parte della nostra vita quotidiana”. Sin dall’inizio della pandemia il “Rotaract Club Salerno” ha fornito un aiuto concreto alle persone bisognose, come ha ricordato la presidente uscente Mariapaola Balistreri:” Dall’inizio di marzo, con il progetto “Adotta una Famiglia”, che continuerà anche nel nuovo anno sociale, abbiamo effettuano più di 140 consegne domiciliari gratuite della spesa a famiglie bisognose. Insieme al Club Rotaract Campus abbiamo anche consegnato 450 mascherine e 30 flaconi di gel igienizzante alla Protezione Civile di Salerno e al personale sanitario dei nosocomi salernitani”.

La presidente Lidia Concilio ha annunciato che a breve sarà consegnato alla Casa di Riposo Immacolata Concezione, del materiale igienico-sanitario donato dalla “Farmacia Pavese” e che, insieme a tutti i soci, porterà avanti i progetti che caratterizzano da anni il Club e che richiedono la cooperazione dei soci, come “Giochiamo a fare Rotaract” e “Clown Therapy”. Naturalmente saranno avviati nuovi progetti sul territorio: ” Creeremo una mappa di tutti i trasporti pubblici di Salerno, evidenziando le possibili vie di spostamento, e una mappa delle principali attrattive di Salerno da far conoscere ai turisti. . Organizzeremo attività di orientamento nelle scuole e creeremo un opuscolo sul corretto utilizzo dell’acqua, incentivando l’uso dell’acqua del rubinetto. Proporremo anche una raccolta fondi per acquistare biciclette da distribuirle agli studenti delle scuole medie/superiori che si trovano in situazioni di difficoltà economica e che, solitamente, prendono i mezzi di trasporto per muoversi in città; creeremo una pagina web per dare supporto ai ragazzi con problemi di depressione e promuoveremo un programma di scambi culturali tra i cittadini, i migranti e i rifugiati affinché il fenomeno dell’immigrazione sia visto come un’opportunità e non come qualcosa di cui avere paura”. La nuova presidente ha salutato il rientro nel Club della Past President Alessandra Sessa, presentato la nuova socia Erminia Rago e il suo Consiglio Direttivo: Vicepresidente: Eleonora Gabriella D’Agostino; Segretario: Valentina Palumbo; Tesoriere: Marco Gallo; Prefetto: Ciro Maria Ruocco; Past President: Mariapaola Balistreri. Consiglieri: Veronica Amendola, Andrea Bignardi, Emilia Maiorano, Roberta Palumbo, Gennaro Petraglia, Annachiara Porcelli, Andrea Santoriello. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo