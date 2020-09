L’ aggiornamento settimanale, della Rete dei Giovani di tutte le età, sulla vita socio-culturale della città di Salerno. per vivere in modo attivo il nostro territorio a tutte le età!

Salve a tutte/i!

In primo piano:

mercoledì 30 settembre dalle ore 19 riapriamo finalmente il nostro spazio del Foyer cafè, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, dopo la pausa estiva e soprattutto dopo il lockdown della scorsa primavera. Ovviamente inviteremo tutti a rispettare le norme sanitarie anti Covid augurandoci che la situazione migliori sempre di più!

Vi aspettiamo per continuare a dar vita a questo luogo di condivisione artistica e sociale come spazio eventi, caffè letterario dove poter leggere un libro, suonare il pianoforte o la chitarra, usufruire del wifi libero ed organizzare ovviamente anche feste private.

Il Foyer cafè riprende da subito ad essere anche galleria d’arte ospitando una esposizione personale di quadri a cura di Maria Irene Vairo.

Ingresso libero e possibilità di un drink e/o di una degustazione salata o dolce.

Possibilità di prenotazione servizio navetta andata/ritorno in occasione di eventi.

Ambiente climatizzato

Info: 328 5327134

Giovedì 1 Ottobre dalle ore 19.00 presso il nostro Foyer cafè letterario, all’interno del Teatro Nuovo di via V. Laspro, nell’ambito della 14° edizione della Festa del Libro in Mediterraneo ..incostieraamalfitana.it dal titolo “Nessuno si senta Sbagliato in questo mondo”, vi invitiamo ad una serata dedicata all’arte con il Premio Dolce e caffè “DonneinCultura”.

Interverranno le finaliste del Premio “costadamalfilibri”: le pittrici Laura Bruno e Concetta Carleo, Teresa Di Florio attrice, Nadia Farina pittrice e scrittrice, Giuseppina Gallozzi pianista, Laura Marmai scultrice, Elena Ostrica pittrice e poetessa, Gilda Ricci promotrice culturale, Pina Sozio poetessa.

Conduce Alfonso Bottone, direttore organizzativo Rassegna Incostieraamalfitana.it, in collaborazione con Rete dei Giovani per Salerno

Nel corso dell’evento sono disponibili le Orchidee UNICEF, per curare i bambini malnutriti, al tavolo dell’UNICEF Comitato provinciale Salerno

Media partner: Radio Divina FM

Per raggiungere il Teatro Nuovo sarà disponibile navetta di collegamento (euro 3,00) con partenza da Piazza XXIV Maggio alle ore 18.15 e dal parcheggio del Parco dell’Irno alle ore 18.45 ( prenotazione obbligatoria al 328 5327134)

Per aggiornamenti e informazioni: 348/7798939 .incostieraamalfitana.it

E’ in fase di allestimento il programma ufficiale dell’undicesima edizione del Festival “Salerno in CORTOcircuito – Sguardi sulla Società” per il miglior cortometraggio di comunicazione sociale ed organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2020 dalle ore 20 presso gli spazi del Foyer cafè all’interno del Teatro Nuovo di via Laspro. Come sempre è prevista anche la partecipazione di documentari per la sezione fuori concorso.

Sarà dato spazio, come sempre, agli autori cineasti salernitani ma non solo.

Da questa edizione ci sono anche diverse novità sui premi e su diverse partnership.

Per info: 328 5327134 – .giovanisalerno.it/salerno-in-corto-circuito/

Vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi di ballo che ospitiamo anche quest’anno presso il nostro spazio del Foyer cafè: lunedì 5 e mercoledì 7 ottobre dalle ore 19 alle ore 20 comincia il corso principianti balli di gruppo( costo 30 €); dalle ore 20 alle 21 il corso balli di gruppo avanzato ( costo 25 €) e dalle ore 21 alle ore 22 il primo corso di balli di gruppo rivolto agli uomini dal titolo “psicology dance ( costo 20 €) sempre a cura della Docente Lucia, socia della Rete dei Giovani per Salerno: un modo per divertirsi, conoscere, fare attività fisica in un ambiente accogliente.

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 346 3131896 contatto@giovanisalerno.it

E a partire da martedì 6 e giovedì 8 ottobre dalle ore 21 alle ore 22 presso il Foyer cafè, all’interno del Teatro nuovo di via V. Laspro, riprendono le lezioni del corso di danze caraibiche (salsa, merengue, bachata) con gli insegnanti Irina Manzo e Stefano Amici. Costo mensile anche quest’anno è di 20 €

La prima lezione è sempre considerata di prova e quindi gratuita.

Info: 328 5327134 – 335 1765145

Tutti gli altri appuntamenti:

Dal 26 Settembre al 4 Ottobre presso il Teatro La Ribalta di via S. Calenda 98 si terranno gli Open days: un intero periodo di performance e lezioni aperte, dove sarà possibile conoscere e assistere alle numerose attività e visitare la struttura, tutto in forma gratuita (ricordiamo che causa Covid è obbligatoria anche in questo caso la prenotazione).

Alla vigilia dell’apertura ufficiale della stagione teatrale 2020/21 del Teatro, quest’anno l’Associazione Culturale La Ribalta festeggia i suoi 20 anni di attività. Di questi venti, ben nove hanno interessato la gestione della struttura situata in via Salvatore Calenda. Un impianto in autofinanziamento che esiste grazie alla determinazione e all’impegno dei soci con lo scopo di promuovere la conoscenza del teatro in ogni sua forma e di avvicinare anche le nuove generazioni a questo mondo attraverso workshop, incontri, conferenze e corsi di formazione. Per maggiori info: 329 2167636 – laribalta@hotmail.it

Lunedì 28 settembre, dalle 16.00 alle 19.00, presso il Teatro Santa Margherita a Via D’Allora nel quartiere Pastena, la docente Cristina Buoninfante terrà una lezione di prova gratuita del corso di recitazione cinematografica, rivolto ai ragazzi dai 07 ai 15 anni. Il corso è in collaborazione con l’Acting Junior Ragazzi e La Scuola di Cinema di Napoli.

Tutti i martedì, presso la sede del Centro Studi Regina Senatore in via Posidonia 111 nel quartiere Torrione, dalle 18.00 alle 20.00 si può fare una lezione di prova del corso di pratica teatrale e di capacità espressiva tenuto da Anna Nisivoccia.

Mentre sono attive dal lunedì al sabato le lezioni di chitarra, sia per ragazzi che per adulti, tenute dal Maestro Rocco Vertuccio.

Per tutte le attività chiamare Anna Nisivoccia al 3281634514.

Presso il Centro Studi Regina Senatore è attivo anche il CAO ( Centro di ascolto e orientamento alla persona) con Mariangela, Emanuela e Stefania, counselors professionali, per incontri individuali età dai 16 anni in su. Per questo servizio potete contattare direttamente Mariangela al 3404205349, Emanuela al 3396199057, Stefania al 3496612093.

Ultimi posti per iscriversi alla Scuola di fotografia “iophotografo”.

Iscrizioni a numero chiuso, max 7 persone.

Lezioni frontali in aula | attività all’esterno con lezione in teatro.

Laboratorio di fotografia esperienziale. Realizzazione ed esposizione di un progetto finale.

La direzione dei corsi è di Gianpiero Scafuri del Dipartimento Didattica Fiaf

Per info e prenotazioni: 338 9229842 info@iophotografoscuola.it

Vi ricordiamo di sostenere il Giardino della Minerva, nella parte alta del centro storico, invitando tutti alla campagna di abbonamento annuale del costo di 20 euro per sostenere questo luogo culturale e storico così prezioso per la nostra città.

Ecco come abbonarsi:

– Versamento di 20 euro sul c/c bancario del Giardino (IBAN IT73 V030 6909 6061 0000 0107 821) intestato a Ass. Erchemperto – Giardino della Minerva, specificando, nella causale card 365 – il vostro nome e cognome, data di nascita.

Vi segnaliamo che la scadenza per la partecipazione alla call Artworker – Giovani, Creatività e Lavoro, dell’Osservatorio Culture e Politiche giovanili dell’Università di Salerno, è stata prorogata al 15 gennaio 2021.

La partecipazione è gratuita e destinata alla selezione di 60 giovani da inserire in un percorso formativo per artisti e promotori artistici dai 18 ai 28 anni residenti in Campania, Calabria e Sicilia e operanti negli ambiti della creatività urbana,

musica e video.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando l’apposito modulo disponibile al link: forms.gle/hekDsC9tuGSjH8Jq5 , entro le ore 24.00 del 15/01/2021.

Per info e adesioni: osservatoriogiovani@unisa.it .giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/25258