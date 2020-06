Inaugura il 19 drive in a Pontecagnano.

La “Pecora Nera Eventi” lancia ufficialmente il primo Drive Live d’Italia, l’iniziativa del salernitano Piervito De Rosa, in arte Grisù, per i concerti in totale sicurezza in stile drive in. Il primo appuntamento si terrà il prossimo 19 giugno, nello spiazzale antistante l’ex Tabacchificio Centola, a Pontecagnano Faiano.

Due ore di buona musica, da ascoltare rigorosamente in auto, con artisti locali e guest star, nel rispetto delle norme anti contagio. I biglietti potranno essere acquistati direttamente dal sito www.liveticket.it. Parte del ricavato, al netto delle spese sostenute, sarà donato al Comune di Pontecagnano Faiano per l’acquisto di beni di prima necessità da donare alle famiglie meno fortunate, in questo periodo di crisi dovuto all’emergenza Coronavirus. Per tutte le altre informazioni basta visitare le pagine Facebook de La Pecora Nera e quella del Drive Live Concerti Italia.

Inoltre La Pecora Nera Eventi promuove un nuovo format per vivere i live in maniera ecologica e sostenibile Eco live.

Ecco i nomi degli artisti che parteciperanno al Drive Live del prossimo 19 Giugno a Pontecagnano: il Maestro pianista Marco Rizzo e la Soprano Annalisa D’Agosto; Pierangelo Mugavero; gli Aliante; Max Dale e Antonio Amatruda; Patto Mc & Fabio Musta; Piervito Grisu’ & Dj Coby feat Antonio Santoro (Picarielli). A presentare l’evento, la giornalista Barbara Landi e Luca Virno. La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Base.

PECORA NERA EVENTI

La Pecora Nera Eventi nasce da un’idea di Piervito De Rosa in arte Piervito Grisu’ autore e cantautore e organizzatore di eventi presente sulla scena nazionale da più di 25 anni.

La Pecora Nera Eventi organizza eventi di intrattenimento a tutto campo prediligendo il settore musicale, produce e gestisce artisti, stampa vinili e dischi, distribuisce la musica in digitale, offre servizi di grafica, di ufficio stampa e di intermediazione. E proprio la Pecora Nera Eventi ha lanciato l’app di servizi musicali per l’acquisto di biglietti digitali; conoscere gli eventi in calendario e, attraverso una mappa, essere guidati per arrivare a destinazione.