Il Truck Event approda in Campania con Nancy Mastia.

Si dice che i sogni siano racchiusi in un cassetto, il Truck Event, invece, li racchiude in un click. Unico nel suo genere, il Truck Event è un palcoscenico su ruote dotato di copertura, teli fonoassorbenti, sipario, impianto luci con 20mila led motorizzati ad effetti speciali, camerini, maxischermo ed un semplice telecomando per la sua apertura. È questo lo scenario che vedrà protagonisti gli artisti selezionati per formare la Truck Event Band.

Martedì 5 Agosto, presso il Lido Lago di Battipaglia, si è svolto il primo casting per la partecipazione a questo format artistico nazionale nato da un’idea di Romeo Di Muoio, sotto la direzione artistica di Nancy Mastia, attrice, presentatrice e casting director battipagliese, conosciuta dal grande pubblico per aver collaborato con nomi di rilievo del panorama cinematografico e teatrale italiano, e adesso in cerca di talenti musicali.

La notizia del casting ha illuminato gli occhi dei tanti musicisti, cantanti e strumentisti del territorio che hanno avuto l’opportunità di far conoscere il proprio talento e di ripartire dopo il contraccolpo che il mondo dello spettacolo ha subito a causa del Coronavirus. È questo il momento di puntare sulla cultura, sull’arte e sui giovani che hanno finalmente la possibilità di rimboccarsi le maniche e credere nel proprio futuro. Battipaglia è il trampolino di lancio.

«Ho sempre creduto che la mia città – racconta Nancy Mastia, direttore artistico del Truck Event – e tutta la Piana del Sele fossero ricche di talenti da scoprire e valorizzare, per questo ho deciso di iniziare i casting per il mio format proprio qui, in un ambiente in cui l’arte, purtroppo, è ancora vista come un hobby e non come un lavoro. C’è bisogno di sensibilizzazione e soprattutto di indirizzare gli artisti, formarli e stimolarli. Durante il casting, ho visto molte persone incuriosite ed interessate, gli artisti emozionati ed entusiasti. In qualità di direttore artistico tocca a me formare la Truck Event Band e non posso che essere orgogliosa di aver già notato un paio di talenti di casa nostra».

Chi non sarà selezionato, avrà comunque la possibilità di essere inserito nella banca dati della PFOX Produzioni di Milano così da essere ricontattato in qualsiasi momento per film, fiction o altri eventi.

Il prossimo step sarà dar vita ad un corpo di ballo sulla scia di quelli che accompagnavano Lorella Cuccarini, Heather Parisi o la grande Raffaella Carrà. Insomma, un ritorno al passato e agli anni ’80. I casting si sposteranno in Lombardia, ma viste le numerose richieste, non c’è da escludere una nuova tappa vicino Battipaglia.

Biografia di Nancy Mastia

Nancy Mastia, originaria di Battipaglia, è un’attrice, presentatrice, ideatrice musicale e casting director. Laureata in sociologia, dopo aver studiato recitazione e aver lavorato nel mondo del teatro, televisione e cinema accanto a nomi di rilievo come Gian Carlo Giannini, Gian Paolo Mai e Paolo Bonolis, diventa coach e director casting. Dal 2018 è direttore artistico del format “Truck Event” con cui gira l’Italia alla ricerca di nuovi talenti. Numerose sono le masterclass artistiche e i corsi di recitazione che la vedono come insegnante.