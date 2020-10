Gli Amici del Tricolore continuano il lavoro sul set dell’ operazione “Avalanche”.

Nei giorni scorsi sul territorio di Pontecagnano (SA) l’ associazione Amici del Tricolore Aps in sinergia con l’ associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) sezione di Salerno, l’ associazione 13 Fratelli e l’ associazione Free Company Salernum, si è resa protagonista con uniformi ed equipaggiamenti militari della seconda guerra mondiale nella realizzazione di scene rievocative dell’ operazione “Avalanche” che si vanno ad aggiungere al lavoro già svolto nel comprensorio militare di Persano.

L’area utilizzata per la realizzazione delle riprese video è stata la Villa OLIVIERI in località Picciola di Pontecagnano, edificio che nel settembre del 1943 ospitò il Comando delle truppe inglesi e successivamente fornì l’ alloggiamento agli Ufficiali e ai Sottufficiali inglesi, ed il ponte antico, situato tra via Piacentino e via Roma, che consentì l’ingresso delle truppe in città. I soci delle varie associazioni coordinate dal Presidente dell’ associazione Amici del Tricolore Antonio GALDI, hanno lavorato come se fossero su un vero e proprio set cinematografico per ricostruire il contesto storico. Le scene serviranno alla realizzazione di uno speciale denominato “Luoghi per la memoria – Operazione Avalanche 1943 – 2021” che sarà presentato presso varie sedi tra cui il comune di Salerno e altri comuni della provincia.

Il presidente Antonio GALDI ha ringraziato il Sindaco Dott. Giuseppe LANZARA, il Comandante della Polizia municipale Cap. Francesco LANCETTA, il presidente dell’ associazione Free Company Salernum Luigi VIVIANO, il presidente dell’ associazione 13 Fratelli Pasquale PAGLIUCA che ha anche curato la regia, il presidente dell’ associazione Nazionale Marinai d’Italia Giuseppe PALATUCCI, il Prof. Lino NICOLINO per il supporto fornito per la parte storica in quanto profondo conoscitore dell’operazione “AVALANCHE”, i proprietari delle villa OLIVIERI per la gentile concessione per l’effettuazione delle riprese. Infine ha ringraziato i soci di Amici del Tricolore per la continua dedizione e l’impegno fornito nell’attività appena conclusa e nelle altre numerose iniziative che hanno visto impegnata l’associazione.

L’associazione “Amici del Tricolore” è presente sul territorio Salernitano dal 2011 e si prefigge nobili obiettivi quali fornire solidarietà a favore del prossimo e l’impegno civico e sociale; i principi ispiratori dei soci sono l’amor di Patria, la legalità e il rispetto delle Istituzioni. Numerose le iniziative svolte negli anni finalizzate nel formare le coscienze dei giovani coinvolgendoli nelle iniziative di rievocazione storica al fine di tramandare i valori fondanti della nostra democrazia.