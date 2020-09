Convegno su Giovanni Gentile a cura de Il Guastatore e di Azione Studentesca sabato 26.

Azione Studentesca Salerno in collaborazione con la rivista di approfondimento politico-culturale “Il Guastatore” organizza il convegno dal titolo “Giovanni Gentile: l’uomo, le idee, il martire” che si terrà presso il complesso Ave Gratia Plena in Via dei Canali, sabato 26 Settembre alle 18:15.

All’evento introdotto da Mario D’Aniello, esponente salernitano di Azione Studentesca e moderato dallo storico Alessandro Mazzetti interverranno: Gherardo Marenghi, fondatore della rivista bimestrale “Il Guastatore”; Marco Scatarzi, Passaggio al Bosco edizioni; Anthony La Mantia, presidente nazionale Azione Studentesca.

“Abbiamo scelto -dichiara Mario D’Aniello- di approfondire la figura di Giovanni Gentile perché nella storiografia e negli ambienti scolastici e accademici è stato dimenticato nonostante si tratti di uno dei massimi esponenti della filosofia italiana”.

“Per questo motivo -prosegue Mario D’Aniello- nel corso dell’incontro presenteremo le riedizioni dei testi: La dottrina del Fascismo ed Origini e dottrina del Fascismo”.