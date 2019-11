Convegno delle Caritas Parrocchiali venerdì 15 e sabato 16.

Si terrà il 15 e 16 novembre presso la Sala Congressi della Caritas diocesana di Salerno Campagna Acerno in Via Bastioni 4 a Salerno, il XII Convegno delle caritas parrocchiali della diocesi. Annuale momento di riflessione e confronto, nel corso del quale il direttore della Caritas don Marco Russo presenterà gli Orientamenti per l’anno pastorale della carità 2019/2020 sul tema “Fraternità fra noi e incontro con l’altro”, e che vedrà la presenza di S.E. Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno Campagna Acerno, che ci farà riflettere sul tema: “la speranza dei poveri non sarà mai delusa“, che poi è il titolo che Papa Francesco ha dato alla III Giornata Mondiale dei Poveri, in programma domenica 17 novembre. In quella occasione la Caritas ha organizzato un pranzo al quale sono invitati tutti i fratelli che frequentano le mense o che sono seguiti dai Centri di Ascolto. Il pranzo sarà preceduto, alle ore 11.30, dalla Santa Messa presieduta da S.E.Mons.Bellandi, e si svolgerà presso la palestra della Caserma Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) di Salerno.

PROGRAMMA CONVEGNO E GIORNATA DEI POVERI 2019