Canto delle sirene (delle navi) per promuovere Procida Capitale della Cultura.

‘Musica’ dal mare per sostenere la candidatura di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022: oggi nei porti del golfo di Napoli ed in quello di Salerno alle 12.00 in punto navi ed aliscafi, con le loro sirene, suoneranno all’unisono.

Lo faranno in occasione di una iniziativa del comitato promotore della candidatura isolana, ‘Il canto delle sirene’, a cui aderiranno le numerose compagnie di navigazione che fanno parte del comitato stesso.

In concomitanza sarà issata sui pennoni di tutte le flotte la bandiera di Procida 2022 con la slogan “La cultura non isola”, tema portante della progetto culturale dell’isola di Procida in corsa con altre 10 località italiane per l’assegnazione del titolo.

“Con ‘Il canto delle sirene’ si inaugura un programma di appuntamenti e attività che accompagnerà l’isola verso l’ultimo step di valutazione fissato per metà gennaio; l’ingresso di Procida in short list ha visto un grande processo di attivazione sia di soggetti istituzionali che di quelli privati, generando un rilevante ampliamento del Comitato Promotore e il potenziamento della governance” dice il primo cittadino isolano Dino Ambrosino in riferimento anche al sostegno alla candidatura assicurato nei giorni scorsi dalla regione Campania. (ANSA).