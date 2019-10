Appuntamenti musicali al “Mediterraneo” con El Barrio Latino, musica dal vivo, cover e Acoustic Sunday

Dopo un’intensa settimana di grande musica e arte, ripartono, già da mercoledì, gli appuntamenti del “Bar Mediterraneo” con spettacoli a go go, sano divertimento e ottima degustazione di prodotti food & drink.

Mercoledì 16 Ottobre, consueto appuntamento con “El Barrio Mediterraneo”. Un’esplosione di musica LATINA dalla zalsa alla bachata, per passare alla Kizomba, Merengue, Reggaeton e Rueda De Casino. Lasciatevi trascinare dai coinvolgenti ritmi latino-americani, abbandonando corpo e mente alla travolgente passione che trasmettono con la loro musica.

A seguire, venerdì 18 Ottobre, al via il “Cover – Day” in compagnia di Bonasound – Rock & Latin per una grande serata all’insegna della buona musica da cantare insieme gustando ottimi cocktail e champagneria.

Il giorno successivo, sabato 19 Ottobre, spazio al “In The Mix”, un dj set a cura di One Night Love Affair che si configura come un viaggio sonoro in cui si fondono sonoritá Deep House, Soulful, Minimal e Ambient con microsampling, acapella e discorsi celebri.

Ultimo appuntamento della settimana, domenica 20 Ottobre con il consueto “Acoustic Sunday” con PopLounge & Voice Duo. Il duo nasce dalla collaborazione tra Bernardo_Graziano (dj e ideatore del progetto “One Night Love Affair”) e la cantante Mariana Somma. Il percorso musicale prevede una rivisitazione in chiave Lounge e Soulful dei più conosciuti brani Pop internazionali, dei classici Italiani e internazionali con una selezione mixata di produzioni Soulful e Jazz House interpretate dalla voce della brava Mariana Somma. I ritmi morbidi e privi di aggressività formano un tappeto sonoro che permette agli ascoltatori di creare paesaggi sonori e vivere un’esperienza Lounge di alto livello.

Ufficio Stampa Bar Mediterraneo

Uscita A30 Mercato San Severino (SA)

Mail: ufficiostampa@barfoodmediterraneo.it

Tel. 089 825758 – +39 3475395862