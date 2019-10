Ad un mese esatto dalla riapertura della piscina comunale di Cava de’Tirreni, il direttore tecnico Giuseppe Fasano illustra le novità della stagione sportiva 2019/2020.

Il nuoto è lo sport “completo” per eccellenza ed è sempre più diffuso anche tra gli adulti: uomini e donne di tutte le età frequentano regolarmente la piscina per tonificare il corpo, prevenire disturbi cardiaci e fare un’attività salutare e divertente. Per venire incontro agli appassionati di nuoto di tutte le età, la Piscina Comunale di Cava de’Tirreni ha implementato e ampliato le attività per adulti in programma per la stagione 2019/2020.

Il direttore tecnico Giuseppe Fasano, ad un mese esatto dall’inizio delle attività, illustra le novità. “Quest’anno abbiamo incrementato la quantità e la qualità delle attività che offriamo alla Piscina Comunale, sia per i bambini che per gli adulti. Per gli adulti abbiamo introdotto nuovi orari e nuovi abbonamenti. Il lunedì, mercoledì e venerdì apriremo l’impianto alle 7.30 del mattino per permettere ai professionisti e a tutti gli impiegati di allenarsi prima di iniziare la giornata lavorativa. I turni dureranno un’ora, non più 45 minuti, e abbiamo previsto anche un turno in coincidenza della pausa pranzo. Martedì, giovedì e sabato invece apriremo regolarmente alle 8.30. I turni serali resteranno invariati: i giorni dispari 19.15, 20.00 e 20.45 e i giorni pari alle 19.15 e alle 20.00. La grande novità di quest’anno è la nuova formula di abbonamento che permette, senza vincoli di giorni e di orari, di usufruire della Piscina 2 o 3 volte a settimana, a seconda delle proprie esigenze. L’obiettivo incrementare le attività del nuoto per adulti. Abbiamo creato un bel gruppo di 60 atleti Master che frequentano regolarmente la piscina e si allenano insieme, ponendosi anche obiettivi importanti a livello competitivo”.

Anche le attività di acqua fitness sono state incrementate: “Ci saranno nuovi corsi con attrezzi come lo step, il martedì sera, e l’immancabile hydrobike. La grande novità è il corso del giovedì sera con il Rider Band: si tratta di nuovissimo strumento adatto a tutti e di facile utilizzo che permette di effettuare allenamenti sia di tonificazione che di resistenza sfruttando le proprietà elastiche di una benda. Assolutamente da non perdere. Abbiamo introdotto inoltre tre corsi di Acqua Gym – dolce, normale e avanzato – per consentire a tutti di fare attività fisica al livello che preferiscono. Anche in questo caso, c’è la possibilità di cambiare giorno e orario comunicando semplicemente il recupero o il cambio giorno con un messaggio Whatsapp. Abbiamo rinnovato la struttura dalla testa ai piedi: abbiamo ristrutturato l’esterno e perfezionato gli interni inserendo i tornelli per accedere agli spogliatoi. Venite a trovarci per scoprire tutte le novità!”

Il video dell’intervista è disponibile sulla pagina Facebook della Piscina Comunale di Cava de’Tirreni