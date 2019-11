Accese le Luci d’Artista, De Luca: previsti 2 milioni di visitatori. Domani si accende la ruota panoramica.

“Luci d’Artista è diventato uno degli eventi di maggiore richiamo in Italia, siamo molto contenti. Salerno non è una grande città d’arte, quindi ci dobbiamo scavare con le mani il futuro. Dobbiamo inventarci le occasioni per fare economia, turismo, per attrarre gente”.

Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine della cerimonia d’inaugurazione della 14esima edizione di Luci d’Artista, che si è svolta questa sera a Salerno.

“Avremo circa due milioni di visitatori da qui a fine gennaio. Questo significa aver creato un’intera economia. Dobbiamo essere all’altezza di questa sfida, far crescere la cultura dell’accoglienza, proporre una città bella attraente, affascinante ma anche sicura e pulita. Dobbiamo sentirci impegnati in questo evento”, ha aggiunto il governatore della Campania che, come accade in quasi ogni edizione (ha saltato solo quella dello scorso anno) ha prima presenziato all’accensione in villa comunale, per poi percorrere in corteo le stradine del centro”.

E’ in programma per domani, sabato 16 novembre, alle ore 16.30, l’inaugurazione della ruota panoramica.

La “City Eye”, di proprietà della famiglia Tulimieri, si trova nel sottopiazza della Concordia e ha un’altezza di 55 metri con 36 cabine di cui una VIP e una con apposito accesso per i diversi abili.

Le dimensioni della base sono di 25mt x 21mt per una superficie occupata di 525mq. Il peso arriva ad un totale di 220.000kg con una capacità di carico totale di 198 persone.

Il taglio del nastro sarà accompagnato dalla violinista Sonia Lettieri.