1° Maggio in Piazza a Bellizzi per la Festa dei Lavoratori.

Il 1° Maggio in occasione della Festa dei Lavoratori, il Comune di Bellizzi propone un evento in Piazza Giovanni XXIII e tutta la Cittadinanza è invitata alla partecipazione dell’evento per celebrare la ricorrenza della Festa del Lavoro.

PROGRAMMA

Ore 15:00 Deposizione Corona alla lapide in memoria dei caduti sul lavoro.

Ore 15:00 Tradizionale torneo di “500” (Iscrizione al torneo presso la Sezione di Città Possibile).

Ore 19:00 Programmi e sviluppo occupazionale: il gruppo consiliare di Città Possibile si confronta con i Cittadini.

Ore 20.30 Musica d’autore con la speciale partecipazione del gruppo “Bellizzica”.

Concetta Bottiglieri.