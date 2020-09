San Matteo, il programma delle celebrazioni con le restrizioni anti covid.

In questo tempo di pandemia, la Chiesa deve essere Luce per il mondo attraverso la Santità di uomini e donne che fidandosi totalmente di Dio si sono lasciati abitare dalla Sua Presenza Santificante. Testimoni pienamente immersi in una umanità abitata dal Soprannaturale. San Matteo tra questi.

Presentiamo il Programma dei Solenni festeggiamenti che puntando decisamente all’essenziale quest’anno ci aiuterà a comprendere ancora meglio che Dio basta e la Santità è un lasciarsi spogliare per essere rivestiti della ricchezza che non passa.

Programma

Celebrazioni Eucaristiche e benedizione con il Braccio di San Matteo

16 settembre – Cattedrale (Messa per gli ammalati)

17 settembre – Casa Circondariale di Fuorni

18 settembre – Guardia di Finanza

Duomo

16 settembre ore 19.00 – Evento della Traslazione relazione del prof. Antonio Braca (storia e immagini)

17 settembre ore 19.00 – Una tradizione dimenticata: I segni prodigiosi di San Matteo a Salerno, relazione della prof.ssa Amalia Galdi

18 e 19 settembre ore 19.00 – Giornate Matteane

19 settembre ore 19.00 – Santa Messa Festiva

20 settembre (Domenica) – Sante Messe Festive: ore 10.00 – 12.00 – 19.00

Lunedì 21 settembre – Solennità di San Matteo

Sante messe in Basilica: 6.30 – 8.00 – 9.30

Ore 11.00 Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Andrea Bellandi concelebrato da Vescovi, da sacerdoti (solo della città), partecipato da Autorità e da un ristretto numero di portatori e di fedeli

presieduto da S.E. Mons. Andrea Bellandi concelebrato da Vescovi, da sacerdoti (solo della città), partecipato da Autorità e da un ristretto numero di portatori e di fedeli Ore 18.30 Veglia di Preghiera (con letture, riflessioni, acclamazioni e canti con i 4 momenti della processione)

Ore 20.30 Santa Messa conclusiva

Manifestazioni nell’Atrio ore 21.00

(ingresso contingentato fino ad esaurimento posti)

17 settembre – Coro Giovanile “Il Calicanto” con brani di vario genere, diretto da M° Silvana Noschese

18 settembre – “Nel cuore della canzone napoletana” con Espedito de Marino e friends

19 settembre – “Cantiamo il Vangelo” con don Michele Pecoraro, piccolo coro e musiche

20 settembre – Premio San Matteo (V Edizione) conferito a quattro personalità di Salerno con intermezzi musicali dei Traverso Family

Comunicazione generale ai presbiteri dell’Arcidiocesi in riferimento del Pontificale in occasione della Solennità di San Matteo

In prossimità dei festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono dell’Arcidiocesi, persistendo le note limitazioni di legge circa la pandemia, l’Arcivescovo, udito il Consiglio episcopale e il Consiglio presbiterale, è giunto alla determinazione di osservare, per il Pontificale da lui presieduto in Cattedrale lunedì 21 settembre alle ore 11.00, una modalità che consenta la massima rappresentanza possibile delle varie articolazioni della nostra comunità diocesana. Pertanto il Clero sarà rappresentato da:

– Consiglio episcopale

– Capitolo metropolitano

– Collegio dei Consultori -Consiglio presbiterale

– Vicarei foranei

– Parroci della Città (Foranie di Salerno Est ed Ovest)

Viene dato mandato al Direttore dell’Uffico Liturgico di predisporre le necessarie disposizioni per la partecipazione e la concelebrazione che saranno comunicate tempestivamente. Si informa inoltre la comunità diocesana che il Pontificale verrà trasmesso in diretta da Telediocesi.