Carnevale 2020, due fantastici appuntamenti da non perdere!

Il carnevale 2020 sta arrivando. La festa piena di gioia, divertimento, colori ed allegria torna a farci ridere e divertire.

Il Dipark fa festa per due giorni con tantissime novità e attività con i bambini per festeggiare insieme, tutti rigorosamente mascherati, l’appuntamento più colorato dell’anno!

In programma 2 fantastici appuntamenti: DOMENICA 23 e MARTEDI 25 FEBBRAIO dalle 18 alle 21.

PROGRAMMA CARNEVALE 2020 | DIPARK

Domenica 23 febbraio 2020

Super esibizione Parkour con il team Dedalo di Salerno: tra arrampicate, salti, volteggi e acrobazie, questi ragazzi ci mostreranno come il movimento possa diventare riflessione, emozione e poesia.

con il team Dedalo di Salerno: tra arrampicate, salti, volteggi e acrobazie, questi ragazzi ci mostreranno come il movimento possa diventare riflessione, emozione e poesia. Gioco nel playground

Laboratorio creativo ,

, Giochi di animazione e dance

Zucchero filato per tutti.

Martedi 25 febbraio 2020

Spettacolo di Magia con il fantastico Mago Tokan

gioco nel playground

giochi di animazione e dance

zucchero filato per tutti.

Ma le sorprese non finiscono qui: in entrambi gli appuntamenti i bambini in maschera potranno partecipare al CONCORSO per la maschera più bella: in REGALO un ticket da 10 ore di gioco alle 3 maschere più votate.

COME SI SVOLGE IL CONCORSO?

Nei giorni successivi alla festa, le foto dei bimbi in maschera, scattate durante i due eventi, saranno caricate su Facebook – questo il link alla nostra Pagina Ufficiale – in un unico album visibile a tutti: le 3 foto con più like riceveranno in regalo un ticket ciascuno da 10 ore di gioco presso il Dipark.

ORARI e COSTO

Sia domencia 23 che martedi 25 febbraio, l’appuntamento è dalle 18:00 alle 21:00. Il costo d’ingresso per ciascun bambino è di 7,50 euro fino a 3 ore di permanenza.

INFO

– per qualsiasi informazione puoi inviarci un messaggio tramite la nostra pagina FB o chiamare allo 089.3061 86

– per l’evento non verranno accettati Ticket o coupon

DIPARK – LUDOTECA SALERNO

via Antonio Bandiera, Salerno (complesso multisala The Space Cinema)

feste di compleanno – eventi – centro ludo didattico – www.dipark.it