Ethereum: cos’è e come funziona

Anche chi non è un grande appassionato di criptovaluta avrà sentito parlare di Ethereum, la rete blockchain che ha dato vita al token nativo Ether, contrassegnato dal simbolo ETH. La storia di Ether è interessante: breve, come quella di tutte le valute digitali, ma intensa: la seconda crypto al mondo per capitalizzazione di mercato nasce nel 2015, quindi appena 6 anni fa. Il fatto che l’Ethereum valore oggi si attesti sui 3.800 EUR per token la dice lunga su quanto l’intuizione dei suoi fondatori sia stata corretta. Anche se il valore di Bitcoin è più elevato, la seconda moneta classificata ha delle potenzialità (e un prezzo) che continuano ad attrarre sia trader che speculatori. Vediamo di conoscerla un po’ meglio.

Le caratteristiche tecniche di Ethereum

Capire le fondamenta di una valuta digitale è importante: decidere di comprare Ethereum o qualsiasi altra valuta è una scelta che va effettuata sulla base di valutazioni precise, che comprendono anche il nostro obiettivo di investimento:

Ethereum nasce principalmente come piattaforma che consente gli smart contract, quei contratti digitali che avvengono sulla rete. In particolare, Ethereum nasce con lo scopo di consentire lo sviluppo di programmi, giochi e ogni altra creazione virtuale (gli NFT sono tra gli ultimi arrivati): non è un caso che i suoi ideatori l’abbiamo definita “la blockchain programmabile del mondo”;

Oggi Ether è anche un mezzo di pagamento sempre più utilizzato e accettato, elemento che rema a favore del fatto che sia una criptovaluta su cui investire. In realtà la funzionalità di Ethereum si sta espandendo a pieno titolo nel mondo economico, dal momento che può essere utilizzato per i pagamenti, ma anche per guadagnare interessi passivi, se messo in staking, e in funzione speculativa, laddove venga acquistato per essere scambiato in vista di un guadagno.

La storia di Ethereum

Ogni successo è spesso la sintesi di una serie di momenti critici superati brillantemente, e lo stesso vale per Ether, fondata da Joe Lubin e da Vitalik Buterin. Vitalik non era nuovo in fatto di criptovaluta quando ha creato ETH, dal momento che aveva partecipato al progetto di Bitcoin. Ma qualcosa spinse lo sviluppatore ad andare per la propria strada, la quale però aveva bisogno di finanziamenti: ecco quindi la prima prevendita del gruppo di fondatori, che consentì di ottenere i fondi per procedere allo sviluppo della rete.

La tecnologia cambia velocemente, perché le istanze della realtà mutano a loro volta rapidamente. Oggi Ethereum sta attraversando un momento di svolta decisivo, che gli consentirà di superare alcune criticità della sua blockchain: tra il 2021 e il 2022 vedremo una biforcazione di Ether, che darà vita a due diversi progetti, Ethereum Classic ed Ethereum. Il primo sarà supportato dai sostenitori del progetto originario, mentre il secondo accoglierà coloro che hanno votato per l’innovazione della rete.

Ethereum o Bitcoin?

Comprare Ethereum è un’operazione che avviene con una frequenza altissima, considerando che la capitalizzazione di mercato di ETH è arrivata a 447.254.191.609,83. Quali sono le differenze rispetto alla sua concorrente principale, Bitcoin? Beh, sicuramente anche Bitcoin ha i propri vantaggi e svantaggi, che variano rispetto ad ETH in base alla versione di Ethereum che prendiamo in considerazione. Bitcoin ha un problema di scalabilità, che può rendere la blockchain poco agile. Questo è un punto critico che Ethereum sente in misura minore, soprattutto nella versione attuale. Inoltre, Bitcoin richiede un investimento iniziale non indifferente, a meno che non si decida di optare per delle frazioni del token.

Vantaggi e svantaggi di Ethereum

Ether, in quanto criptovaluta, condivide tutti i vantaggi di questo sistema monetario, per primi la privacy e la decentralizzazione. I wallet degli asset digitali hanno dei codici identificativi che proteggono la privacy degli utenti, dal momento che per poter partecipare alla rete ed effettuare transazioni vengono effettuati dei controlli a livello di nodi validatori. La decentralizzazione svincola gli utenti da banche e governi centrali, oltre che dalle relative commissioni bancarie.

Da un altro punto di vista, il sistema Ethereum può essere ancora non molto accessibile a chi non è un grande esperto di tecnologia, essendo una rete abbastanza complessa. Le cose potrebbero cambiare a breve, dal momento che gli sviluppi della blockchain avvengono a ritmi veloci, ma questo è un aspetto da prendere in considerazione.

Volendo tirare le somme, la decisione principale su cui il trader dovrebbe riflettere è la sua intenzione di investire in crypto o meno e, eventualmente, il tipo di investimento che intende finalizzare. ETH si presta sia a un trading più “mordi e fuggi”, dal momento che il prezzo è elevato ma non proibitivo, ma anche a un investimento di lungo termine, finalizzato a creare valore per un futuro nemmeno troppo lontano.