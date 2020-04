Vivai Flor Plant di Campagna aiuta chi resta a casa per il virus.

Tra le attività economiche più colpite dalla pandemia ci sono le florovivaistiche, anche per il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree e funerali. Il giardinaggio ha rappresentato però una importante occasione di svago per tanti salernitani nelle tristi giornate di lockdown.

“Abbiamo registrato una notevole flessione nelle vendite nel primo periodo dell’emergenza da Coronavirus – dice Mario Cafaro, titolare del Vivai Flor Plant di Campagna – ma fortunatamente la riapertura dei vivai al pubblico, la consegna a domicilio con contatti per telefono o e-mail, ha consentito di recuperare i tanti appassionati dal pollice verde che con la stagione primaverile riempiono di piante e fiori case, balconi e giardini. A questi si sono aggiunti tanti nuovi clienti che hanno trovato nel giardinaggio un modo piacevole per superare questi difficili giorni di lockdown e siamo veramente felici di aver contribuito con i nostri prodotti e servizi a rendere meno dure le loro giornate. Una clientela questa molto aperta alle novità, a differenza degli amanti di giardinaggio di lungo corso – spiega Cafaro – che spesso mostrano una certa resistenza nell’affidarsi a noi vivaisti. Ci capita infatti di consigliare piante differenti da quelle che loro già conoscono e questa per noi è una sfida, dimostrare al cliente che può riporre in noi la sua fiducia perché l’innovazione, con la ricerca di piante insolite e particolari, è uno degli aspetti più curati nella nostra azienda”.

Vivai Flor Plant commercializza migliaia di varietà di piante, perlopiù mediterranee ma anche specie introvabili e particolarissime che sono coltivate in vaso e in pieno campo. Oltre alle piante prodotte in proprio, il punto di forza di questa azienda è la capacità di approvvigionamento: qualunque sia la pianta, la forma o la dimensione di cui si ha bisogno, è in grado di fornirla in pochi giorni lavorativi grazie ad una rete di partner in tutta Italia. Alla varietà florovivaistica si aggiunge la disponibilità di una selezione di vasi, concimi e terricci di qualità, il tutto abbinato ad un puntuale assistenza alla clientela e a un rapporto qualità-prezzo che collocano questa azienda tra le più apprezzate in Campania.