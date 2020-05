Scritti da Fabula ai tempi del Coronavirus.

«Sono certa che quest’esperienza cambierà il modo di osservare gli eventi…Sto imparando a comprendere il potere di un pensiero, di un abbraccio e di una persona accanto. Quando tutto sarà finito sapremo apprezzare anche quei piccoli ostacoli che la vita ci porrà dinanzi perché potremmo dire di aver superato il peggio e che finalmente il sole sarà sorto». Carmen Cavallaro. «Purtroppo ci ritroviamo ad affrontare una vera e propria guerra, senza armi, silenziosa, fatta di pantofole e pigiami, ma tragica più di qualunque altra, arrivata senza preavviso e che sta portando con sé la nostra libertà, ma soprattutto la cosa più preziosa che abbiamo: la vita. Tutto questo ci sta facendo capire quanto è lungo un giorno, e quanto è importante avere una famiglia che ti ami». Noemi Pierro. «In questi giorni riesco a percepire la vanità dell’esistenza, la brevità della vita che è come un soffio, che disperde i nostri resti nell’aria, e ciò che c’era prima non conta più niente, non ha alcun valore. Conta l’hic et nunc, l’attimo, l’istante». Giorgia Lopaldi. «ll corona virus è qualcosa che possiamo sconfiggere solo con l’intelligenza, ha cambiato la prospettiva in cui vedevamo il mondo. Stando a casa abbiamo aiutato anche gli animali a riprendersi il loro spazio negli oceani: bisogna guardare le cose da un’altra prospettiva per far sì che vadano per il verso giusto». Federica Sergio. «Questa bruttissima situazione mi ha privato degli ultimi giorni tra i banchi di scuola, la notte prima degli esami, ricca di ansia, che, conoscendomi, mi avrebbe fatto rimanere sveglio a pensare». Attilio Polito.