noiinveceusciamoavisitareilmondo 2020 Tour virtuali gratuiti e lezioni on line di yoga. Ecco le iniziative proposte dall’Associazione “Mi girano le ruote” ai tempi del Covid-19.

Dopo oltre un mese di stop forzato dalle attività a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, l’Associazione di Promozione Sociale “Mi girano le ruote” si rinnova nel digitale adeguandosi ai difficili tempi odierni e continua le sue attività privilegiando il canale web con approfondimenti, lezioni on line fruibili per chiunque voglia parteciparvi lanciando l’iniziativa #noiinveceusciamoavisitareilmondo 2020. L’obiettivo è di riempire gli spazi vuoti delle giornate come quelle che si stanno vivendo con la cultura e coltivando il pensiero, ma anche il corpo e la spiritualità. Fra i motti del sodalizio presieduto da Vitina Maioriello c’è sempre stato “Riderci sopra è meglio che piangersi addosso” e “Dare voce e forza a chi forza non ha” proponendo di fatto una disabilità alternativa che non si nutre di pregiudizi ma che va oltre le barriere mentali favorendo l’inclusione sociale e l’importanza del benessere e della qualità della vita di tutti. Non potendolo seguire di persona a causa delle restrizioni per il coronavirus, ogni martedì e venerdì, alle ore 19.00, alcuni soci dell’Associazione seguono virtualmente, attraverso skype, piattaforma per comunicare a distanza, un corso di yoga. Inoltre l’associazione, in provvisoria sostituzione dell’edizione primaverile delle visite guidate “per tutti” a cadenza mensile in luoghi accessibili, sta organizzando ogni domenica alle ore 19.00, con collegamenti in diretta facebook e skype, visite virtuali curate dal socio del sodalizio, Fulvio Mesolella. I soci si collegano in videoconferenza e vengono catapultati in lontani momenti storici per alleggerire le giornate casalinghe e mantenere viva l’attenzione sui beni del territorio. Gli utenti possono interagire nel corso della lezione, come se vi partecipassero normalmente. Il primo appuntamento si é svolto domenica 5 aprile con una visita guidata alla Reggia di Caserta a seguire il 12 aprile, domenica di Pasqua, con una lezione sulla storia e sull’arte a partire dalla regione Campania. Il programma prevede che i prossimi appuntamenti on line saranno domenica 19 aprile con una lezione sui greci visti dai campi flegrei – vulcanesimo e mitologia e domenica 26 aprile una lezione, invece, sui romani visti da Capua e sugli aspetti della vita politica e religiosa. Insomma, distanti, ma vicini. “Mi girano le ruote” vuole continuare a divulgare la storia e le bellezze artistiche del nostro paese in attesa di poter ritornare a godere di persona i tesori del territorio con maggiore consapevolezza e meraviglia. Nel frattempo chiunque può partecipare comodamente da casa contattando l’associazione tramite il sito http://www.migiranoleruote.it/ e i suoi canali social cliccando sul link: https://www.facebook.com/migiranoleruoteaps/ e la pagina Instagram https://www.instagram.com/migiranoleruoteaps/ o al mobile 331.4182348.

