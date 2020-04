La macchina della solidarietà dell’Elaion non si ferma mai.

La Cooperativa Sanatrix Nuovo Elaion di Eboli questa mattina, martedì 7 aprile 2020, ha donato alla comunità di Santa Cecilia in Eboli, attraverso il supporto della Croce Rossa locale, centinaia di prodotti detergenti, igienizzanti e disinfettanti che verranno consegnati agli stranieri residenti in zona. In ogni scatolone sono stati preparati dei prodotti per l’igiene personale monouso come shampoo, bagnoschiuma, spazzolini da denti, lamette per radersi e sapone.

Ma, la macchina della solidarietà del centro medico Elaion, non si ferma qui. Infatti, parallelamente, questa mattina sono state donate buste contenenti pasta, pelati, olio, legumi, biscotti, zucchero, caffè e doni pasquali (come dolci e colombe) alla parrocchia della chiesa Sacro Cuore di Eboli, in via Sandro Pertini, grazie alla mediazione di Don Peppe. Stesso iter è stato seguito nella giornata di ieri per le parrocchie di San Francesco e Sant’Antonio, in collaborazione rispettivamente con Padre Salvatore e Don Enzo. I beni acquistati dal presidente Cosimo De Vita, sono stati imbustati amorevolmente dai ragazzi del centro disabilità che si sono mossi, nel loro piccolo, per dare una mano durante questa grave emergenza sanitaria.

“I ragazzi volevano dare il loro contributo in qualche modo e così ci siamo rivolti ai sacerdoti in modo da avere un tramite con la comunità per distribuire al meglio i beni di prima necessità e poter dare supporto a più famiglie possibili, aiutandole in questa settimana che ci porta alla celebrazione della Santa Pasqua”, spiegano i vertici della struttura.

Infine, in questi giorni, all’interno della sartoria della Cooperativa Sanatrix di Eboli gli operatori del centro si stanno occupando della quotidiana realizzazione di nuove mascherine che vengono distribuite ogni giorno sia agli addetti alla struttura sia donate a chi ne fa richiesta giornaliermente.