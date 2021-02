De Luca vuole richiudere le scuole.

“Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

De Luca ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. Secondo motivo per la chiusura, spiega, è attendere il completamento della campagna vaccinale per il personale scolastico. (ANSA).

“Dobbiamo bloccare questa crescita di contagio. Non si può reggere una situazione nella quale ci sono più di 2mila positivi al giorno. Dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie, costi quel che costi”. Così il governatore Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

“In queste condizioni non è tollerabile nessuna lamentazione e superficialità – aggiunge – Il governo ha deciso di aprire e chiudere, è questa filosofia che ci porta ad avere l’esplosione di contagio. Ormai ci siamo, dovremo prendere decisioni importanti, noi non ci fermeremo di fronte a queste decisioni. Dobbiamo essere uomini ed fare fino in fondo il nostro dovere” (ANSA).

Forse ci saranno novità, la prossima settimana, per l’approvvigionamento dei vaccini all’estero”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

“L’acquisto all’estero avverrà avendo avendo chiari due presupposti – ha spiegato – la Campania non userà mediatori o intermediari, parliamo ad aziende ufficiali e agli Stati. In ogni caso i vaccini che saranno somministrati saranno valutati e approvati da autorità di controllo come Ema e Aifa”. (ANSA).