De Luca accelera sul coprifuoco, forse in vigore già da questo weekend, spiraglio di riapertura per le scuole elementari da lunedì prossimo.

“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Volevamo partire – ha detto – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”. (ANSA).

Rispetto al mondo della scuola, novità in arrivo. Gli alunni delle elementari torneranno in classe lunedì prossimo.

Le misure verranno inserite in una nuova ordinanza che sarà liberata a breve da Palazzo Santa Lucia. Blocco di tutte attività e della mobilità da questo weekend dunque, ma dopo la riunione con l’assessore all’Istruzione, Lucia Fortini, il presidente dispone l’apertura di alcune scuole. “Ovviamente i dirigenti scolastici dovranno rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano le condizioni di sicurezza”, ha sottolineato De Luca in una visita all’Ospedale del Mare di Napoli.