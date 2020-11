Covid, Ri-parte il servizio ascolto psicologico e supporto telefonico della Caritas.

Ri-parte dal 9 novembre 2020 lo sportello telefonico di ascolto della Caritas Diocesana Salerno- Campagna- Acerno. Il servizio, gestito da psicologici, è nato per dare un supporto alle persone che ne hanno necessità in particolare durante l’emergenza COVID-19.

Il servizio sarà attivo dalle ore 16:00 alle ore 19:00 chiamando i seguenti numeri oppure inviando una e-mail all’indirizzo ascoltopsicologicocaritas@gmail.com specificando nome, cognome e numero telefonico in modo da essere contattati dalle psicologhe.

sa De Sio Paola

348-5188303- Lunedi e Mercoledi

sa Marra Francesca

329-1685558- Martedi e Venerdi