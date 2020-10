Coronavirus, Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza in Prefettura.

Il Presidente della Provincia di Salerno ha partecipato all’incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in via d’urgenza dal Prefetto di Salerno per discutere dell’emergenza Coronavirus, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica generale e delle nuove ordinanze di pubblica sicurezza emanate dal Presidente della Regione Campania.

Hanno partecipato anche i Sindaci o i Delegati dei Comuni più popolosi della provincia come Salerno, Sarno, Cava dei Tirreni, Scafati, Eboli, Battipaglia, Nocera Inferiore, nonchè il Vice Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

“Nei prossimi giorni – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – ci sarà un giro di vite sulla sicurezza necessaria alla prevenzione di contagi da Covid19. In particolare ci saranno controlli più serrati delle forze dell’ordine:

1) sull’utilizzo obbligatorio delle mascherine durante tutta la giornata (sia nei luoghi aperti che chiusi);

2) su eventuali assembramenti e mancanza del rispetto della distanza interpersonale;

3) sul rispetto delle ordinanze regionali in merito alla chiusura esercizi commerciali e rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid;

4) su tutte le feste private e pubbliche (vietate);

5) sull’uscita ed entrata nelle scuole, per evitare assembramenti.

Ovviamente faccio un appello alla collaborazione. Sono sicuro che andrà tutto bene. I nostri cittadini hanno la giusta responsabilità e la coscienza civica che serve perché il contagio non si diffonda ulteriormente e le curve epidemiologiche possano scendere immediatamente.

Continuiamo ad osservare le regole previste dalle ordinanze e soprattutto indossiamo sempre la mascherina, per rispettare noi stessi e chi ci sta intorno. Noi come istituzioni ci siamo, ognuno di noi con le proprie competenze. Ringrazio il Prefetto Francesco Russo per il prezioso coordinamento in questo momento estremamente delicato. Io come Presidente della Provincia e Sindaco di San Valentino Torio continuo il mio impegno per difendere i cittadini in questa emergenza sanitaria. Supereremo anche questo momento.”