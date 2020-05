Tre vittime e 31 nuovi guariti da coronavirus in un giorno in Campania, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione aggiornati alla mezzanotte di ieri.

Il totale dei positivi è di 4.695 su 143.478 tamponi eseguiti, quello dei deceduti arriva a 399 e quello dei guariti sale a 2.623.

Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli: 2.572 (di cui 974 in città e 1598 nell’hinterland); Salerno: 674; Avellino: 521; Caserta: 447; Benevento: 199. Altri in fase di verifica Asl: 282. (ANSA).