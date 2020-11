Coronavirus, aggiornamento 4 novembre, 15 decessi e 4.181 nuovi casi (3.852 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Cala, in Campania, la percentuale rapporto positivi-tamponi che oggi si attesta al 19,2 % (ieri era pari al 21,5%), ma in termini oggettivi il numero dei positivi sfonda per la prima volta quota 4mila.

Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Capania, oggi i positivi sono 4.181 (solo 329 sintomatici) su 21.684 tamponi esaminati.

Calano anche i decessi, 15 (ieri erano 24) e calano i guariti 397 (ieri erano 998).

Questo, invece, il report posti letto su base regionale: Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 590. Posti letto Covid: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 243; Posti letto di terapia intensiva occupati: 175 ; Posti letto di degenza attivabili: 1.940; Posti letto di degenza occupati: 1.569; (ANSA).