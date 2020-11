Coronavirus, aggiornamento 18 novembre, 75 decessi e 3.657 nuovi casi (3.227 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Sono 3.657, di cui 430 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania su 23.479 tamponi eseguiti: la percentuale dei contagi sui test scende al 15,5 per cento, in calo rispetto agli ultimi due giorni (16,2 e 18,6).

Ben 75 le nuove vittime censite dall’Unità di crisi, ma si tratta di decessi avvenuti nell’arco delle ultime due settimane.

Il totale dei decessi sale così a 1.160. I nuovi guariti sono 1.169.

Su base regionale, l’Unità di crisi segnala che sono occupati 200 posti letto di terapia intensiva sui 656 disponibili; quelli di degenza covid occupati sono 2.259, su un totale di 3.160 a disposizione (inclusi quelli della sanità privata). (ANSA).