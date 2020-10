Coronavirus, aggiornamento 14 ottobre, 2 decessi e 818 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Nuovo record in Campania per i casi covid, a fronte di un forte incremento dei tamponi. I nuovi positivi sono infatti 818 su 11.396 tamponi. I dati dell’unità di crisi aggiornati alla mezzanotte scorsa segnalano anche due vittime e ben 151 guariti.

Il saldo tra guarigioni e nuovi contagi fa segnare un aumento di 667 casi, avvicinandosi così alla soglia incrementale di 800 casi indicata la settimana scorsa dal governatore De Luca come limite oltre il quale “chiudere tutto”.

In affanno il comparto ospedaliero, non sul versante della terapia intensiva (61 i posti occupati su 110 complessivi) quanto per le degenze covid: 735 i ricoverati su 820 posti disponibili. (ANSA).