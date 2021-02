Coronavirus, aggiornamento 12 febbraio, 15 decessi e 1.637 nuovi casi (1.430 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.637 (di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 18.393 tamponi esaminati (di cui 3.125 antigenici).

Se ieri il tasso di incidenza era pari al 7,89%, oggi è pari al 8,9%.

Quindici le persone decedute – 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri; – e 583 le persone guarite.

In merito al report posti letto su base regionale, cala leggermente l’occupazione delle terapie intensive (ieri 115 posti letto occupati ed oggi 106) e della degenza (oggi 1.399 posti letto occupati e ieri 1425). (ANSA).