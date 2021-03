Coronavirus, aggiornamento 1 marzo, 20 decessi e 1.896 nuovi casi (1.633 asintomatici) nelle ultime 24 ore.

Balzo dei ricoveri Covid in terapia intensiva in Campania (+10 in un giorno) e soprattutto del tasso di incidenza, che complice il minor numero di tamponi eseguiti di domenica si attesta al 12,96%, contro il 10,5 del giorno prima.

Il bollettino odierno dell’unità di crisi segnala 1.896 nuovi contagi, di cui 158 sintomatici, su 14.623 test processati.

Le nuove vittime sono 20 (12 nelle ultime 48 ore, otto risalenti ai giorni precedenti) e 946 i guariti.

L’occupazione delle terapie intensive fa segnare 140 posti, contro i 130 del giorno prima; quelle delle degenze è in lievissimo calo, a quota 1.337 (-4). (ANSA).