Cammarota : Usca come chiedevamo, il Sindaco riferisca sui dati covid.

“Finalmente dopo mesi di denuncia il sindaco annuncia con imbarazzante ritardo di aver accolto la nostra proposta avanzata in consiglio comunale del 30 ottobre e poi in un pubblico manifesto e poi in un pubblico manifesto di aver trovato, ultima ruota del carro, una sede per la Usca, Unità speciale di continuità assistenziale prevista dalla legge e attuata da tutti ma non dal comune capoluogo”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà e Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca “come l’adempimento sia tardivo e insufficiente, e non tiene conto delle ulteriori istanze e delle sollecitazioni degli operatori di strutture mobili come la Humanitas di Roberto Schiavone per istituire molteplici presidi mobili nella città di Salerno attrezzati per i tamponi anti Covid ed il vaccino antiinfluenzale”.

“Ma ciò che più sconcerta è il silenzio sui dati di Salerno Città”, conclude Cammarota, il quale rimarca come “tutti i sindaci forniscono dati e cifre delle comunità che rappresentano mentre nel comune capoluogo tutto è avvolto dall’omertà e dal mistero, una vicenda che sarà trattata con la massima urgenza in commissione trasparenza”.