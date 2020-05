Verso le riaperture: dopo Lotto e Super Enalotto riaprono i Casinò.

L’emergenza Coronavirus ha visto l’Italia intera fermarsi per più di due mesi. Moltissime attività e migliaia di italiani hanno dovuto abbassare le serrande, con dei danni all’economia molto gravi. Si stima una perdita del PIL del 10% nel primo trimestre dell’anno, un dato mai visto nella storia italiana dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.

Durante il lockdown anche il settore gioco d’azzardo ha subito dei brutti colpi. Una scelta storica del Governo ha visto la chiusura di concorsi ad estrazione come Lotto e Super Enalotto, ma anche di slot machine da bar, sale slot e casinò. Solo i casinò online aams hanno continuato ad operare in modo continuativo durante tutta l’emergenza. Per mettere in prospettiva questi provvedimenti, si consideri che neanche durante la guerra il Lotto fu completamente fermato.

Dal 4 maggio, dopo lunghe settimane di distanziamento sociale e chiusura di tutte le attività, i numeri registrati sono positivi e il Governo ha perciò deciso di allentare le misure e permettere molte riaperture. Oltre ad attività commerciali di vario tipo, anche il gioco d’azzardo ha ripreso le sue normali attività. I giochi ad estrazione sono ricominciati il 27 aprile, con la possibilità di giocare a 10 e Lotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. Dal 4 maggio è stato possibile giocare anche a Lotto e Superenalotto e tutti i concorsi annessi. Se la situazione dei contagi continuasse a seguire l’andamento attuale si pensa che a partire dall’11 maggio si potrà tornare a giocare alle slot nei bar e nelle sale slot.

Per I casinò terrestri la situazione potrà sbloccarsi a partire dal 18 maggio, momento in cui il governo darà il via libera a questo tipo di attività, mantenendo chiaramente le forti norme di sicurezza che caratterizzeranno la vita degli italiani nei prossimi mesi. I quattro casinò italiani non hanno ancora rilasciato delle dichiarazioni, vista anche la mancanza di linee guida ufficiali. La situazione economica precaria delle 4 aziende già prima dell’emergenza Covid, fa presagire una situazione ancora più critica.

Alla fine di questo duro periodo storico, molti esperti del settore hanno voluto sottolineare come i casino online aams abbiano continuato a crescere, e siano stati facilitati, dall’emergenza. La chiusura di bar, sale slot e dei casinò terrestri ha spinto molti italiani a provare i servizi online degli operatori legali. Durante il mese di Marzo le cifre dei casinò online sono salite in modo sensibile, registrando quasi il 30% in più nel loro giro d’affari.

Cifre che non stupiscono gli addetti ai lavori, che sostengono che questa tendenza fosse già in atto prima della crisi. La situazione d’emergenza non ha fatto altro che accelerare un processo già in corso, che vedeva sale slot e casinò terrestri perdere sempre più terreno nei confronti delle sale da gioco virtuali. Gli utenti infatti hanno sempre più fiducia verso i servizi online, anche quelli a pagamento. I casinò online inoltre offrono diversi vantaggi rispetto ai loro competitors tradizionali. Tra questi, la possibilità di accedere a centinaia di giochi in qualsiasi momento, anche da smartphone, la fa da padrone. Ma anche la possibilità di giocare gratis con bonus è una grande attrattiva per moltissimi giocatori. Quello che gli esperti si aspettano per il prossimo futuro, e in molti non se ne stupiscono, è la continua crescita dei servizi di gioco d’azzardo online, a discapito di quelli tradizionali che con il passare del tempo perderanno sempre più terreno.