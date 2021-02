Usb Pensionati, Vincenzo Bottiglieei eletto coordinatore.

L’Esecutivo della Federazione Provinciale USB SALERNO, riunito in data 1 Febbraio 2021, ha eletto all’unanimità Vincenzo Bottiglieri, già componente dell’Esecutivo di Federazione USB Provinciale di Salerno e del Coordinamento Nazionale USB Pubblico Impiego, quale Responsabile della Segreteria di USB PENSIONATI.

Queste le dichiarazione del nuovo Coordinatore:

“Ringrazio i Compagni dell’Esecutivo della Federazione Provinciale di USB SALERNO, per la fiducia.

Conosco bene le problematiche della categoria dei Pensionati e cercherò di mettere al loro servizio la mia esperienza sia sindacale che lavorativa pregressa, al fine di migliorarne le condizioni in un periodo in cui la pandemia ha creato grandi distorsioni ed ha aumentato il GAP tra generazioni.

E’ mia intenzione migliorare anche i servizi di CAF e Patronato per dare le risposte attese dagli iscritti e da simpatizzanti potenziali iscritti.

Certamente mi aspetta un compito impegnativo che svolgerò a stretto contatto con la Segreteria Nazionale e Regionale di USB PENSIONATI.

Ringrazio i Compagni del Regionale con i quali ci siamo messi subito al lavoro e con i quali, nell’incontro del 12 Febbraio 2021, abbiamo deliberato la costituzione del Coordinamento regionale USB PENSIONATI Campania, con successiva messa a punto di un piano di lavoro per avviare un graduale percorso di incontri vertenziali con le istituzioni, tra cui l’ INPS, per ciò che riguarda questioni strettamente legate alle pensioni e ai relativi servizi , e la Regione Campania per i servizi della Sanità Regionale, di cui, proprio in questo ultimo anno di pandemia, si è potuto constatare l’elevato grado di vulnerabilità a causa di una pressoché inesistente medicina territoriale, in particolare quella geriatrica, con la palese inadeguatezza dei presidi di prevenzione. Questo quadro è stato confermato in tutta la sua drammaticità dai numerosi casi di infezioni da Covid 19 nelle RSA con numerosi decessi.

Per affrontare tutto questo con efficacia e sistematicità, si è reso necessario rilanciare l’organizzazione della categoria di USB PENSIONATI con la costituzione del Coordinamento regionale di cui mi onoro anche di far parte.”