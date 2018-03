Tutto pronto per HspitalitySud, taglio del nastro mercoledì 21 alla Stazione Marittima.

Sono già oltre 1.200 i visitatori che si sono registrati online per partecipare alla prima edizione di HospitalitySud, il Salone dedicato alle forniture, ai servizi e alla formazione per l’hotellerie e l’extralberghiero in programma mercoledì 21 e giovedì 22 marzo a Salerno presso la prestigiosa location della Stazione Marittima di Zaha Hadid.

30.000 visite al sito in soli 3 mesi confermano l’intuizione dell’evento: un’opportunità unica per gli operatori Ho.Re.Ca. del Centro Sud Italia che, grazie all’appuntamento, potranno approcciarsi da vicino con le più importanti aziende che si occupano di forniture e servizi dedicati al mondo dell’ospitalità.

Nel corso della due giorni, 72 Espositori provenienti da 8 Regioni italiane (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto) presenteranno le loro proposte in 46 diversi settori merceologici, dall’abbigliamento professionale agli articoli cortesia, dalla consulenza strategica alla brand reputation, dal design e complementi d’arredo al food & beverage, dai servizi finanziari e assicurativi alle tecnologie hardware e software di gestione.

70 i relatori previsti in oltre 40 appuntamenti, tra seminari di aggiornamento e di formazione e incontri professionali su tematiche attualissime a cui i visitatori avranno completo accesso gratuito, così come per il Salone Espositivo.

Saranno presenti le principali realtà del web quali Tripadvisor e le OLTA On Line Travel Agencies Airbnb, Expedia, HomeAway; main partner dell’evento sono le aziende protagoniste delle consulenze alberghiere, del vetro, della croissanterie e del pomodoro San Marzano: Blastness, Palumbo Glass, Sammontana, Solania.

Gli Ordini Professionali di Architetti, Commercialisti e Ingegneri della Provincia di Salerno terranno seminari di aggiornamento per i propri iscritti con il rilascio di crediti formativi.

HospitalitySud è ideato e organizzato dalla Leader e promosso da Confcommercio Provincia di Salerno Federalberghi Salerno e Confindustria Salerno Gruppo Alberghi, Turismo e Tempo Libero con il patrocinio di: Comune di Salerno, Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Stazione Marittima di Salerno, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federterme, Assohotel, Agriturist, FederlegnoArredo, ANICAV Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, Assosistema, ITALGROB Federazione Italiana Distributori Horeca, EHMA ITALIA European Hotel Managers Association, ADA Associazione Direttori Albergo, AIH Associazione Italiana Housekeeper, AIRA Associazione Italiana Impiegati Albergo, AMIRA Associazione Maitres Italiani Ristoranti ed Alberghi, LE CHIAVI D’ORO FAIPA Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo e Front Office, Fondazione Univerde, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

L’ingresso è gratuito, con la possibilità di registrarsi prima dal sito web www.hospitalitysud.it attraverso la piattaforma Eventbrite o direttamente all’arrivo.