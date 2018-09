Tripmetoo finalista al Digithon 2018 a Bisceglie.

Si è classificata tra le finaliste al Digithon 2018, la maratona italiana delle idee digitali che si terrà a Bisceglie, dal 6 al 9 settembre, la startup salernitana Tripmetoo, che opera nel settore turistico e dell’innovazione sociale, valorizzando la diversità umana.

Una manifestazione che si prepara ad essere un importante momento di confronto e arricchimento, con la possibilità concreta di fare rete, conoscendo i migliori rappresentanti del settore digitale: quattro giorni di formazione, dibattiti e networking, con innovatori e addetti ai lavori, su temi importanti per l’intero ecosistema nazionale.

In questo ambito, Tripmetoo avrà l’occasione di presentare il proprio progetto ad una platea di grandi investitori, a livello nazionale e internazionale, insieme a funzionari e dirigenti di istituzioni finanziarie e multinazionali, passando per banche, fondi di investimento, analisti e venture capitalist. Tra gli ospiti dell’edizione 2018 di Digithon, interverranno il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Adam Cohen Head of Economic Policy Google Europe, Andre Zappia Ad di Sky, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio e tanti altri nomi d’eccezione.

