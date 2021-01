Spid, a cosa serve e come si richiede l’identità digitale.

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

Tutte le pubbliche amministrazioni devono rendere i propri servizi online accessibili tramite SPID per favorire e semplificare l’utilizzo dei servizi digitali da parte di tutti i cittadini.

Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale – SPID puoi accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali.

Semplice e sicuro, puoi usare SPID da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone, ogni volta che, su un sito o un’app di servizi, trovi il pulsante “Entra con SPID”.

Il decreto Semplificazioni 2020 ha reso obbligatorio lo SPID per l’accesso ai servizi online di INPS, Agenzia delle Entrate e non solo.

L’identità digitale SPID consente di effettuare prenotazioni sanitarie, iscrizioni a scuola o di accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate per ottenere agevolazioni e presentare istanze, dell’INPS per controllare la propria posizione contributiva, ma anche per accedere all’anagrafe (sui siti dei Comuni che hanno implementato il sistema), alla fatturazione elettronica, al fascicolo sanitario elettronico.

L’Associazione Italia Eventi con sede in Salerno è ufficio abilitato per il rilascio dello SPID.

E’ possibile ottenere lo SPID in modo semplice e veloce contattando telefonicamente gli uffici ai recapiti 089 2096293 – 375/5643840 o via mail a infoitaliaeventi@libero.it.

Attiva il tuo SPID oggi in modalita’ on line e comodamente da casa!!!!