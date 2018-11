Sicurezza informatica, incontro a cura di Sellalab giovedì 29.

Una serata dedicata alla “cyber security” per apprendere gli aspetti normativi e pratici per le aziende, la pubblica amministrazione e i singoli utenti, al fine di proteggersi dagli attacchi informatici che oggi si presentano sotto varie forme, come le mail di phishing o i virus informatici. L’appuntamento è per giovedì 29 novembre alle ore 17 a Salerno presso la sede di Sellalab, la piattaforma di innovazione per le imprese corporate del gruppo Sella, dove esperti in materia spiegheranno i vari aspetti legati alla sicurezza informatica.

Oggigiorno, infatti, le piccole e medie imprese, ma anche i comuni cittadini vengono presi di mira dai criminali informatici. Non esiste una formula magica per non caderne vittime ma molto si può per evitarlo, attraverso processi, tecnologie e comportamenti adatti a proteggere la propria azienda o le proprie informazioni personali, che verranno illustrati e approfonditi durante la conferenza organizzata da Sellalab, con il supporto di MasterandSkills, Confindustria Salerno, l’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza), l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di Scienze Sociali), l’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) e l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Dopo i saluti istituzionali da parte di Edoardo Gisolfi, presidente del Gruppo Servizi innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, interverrà Cristina Menichelli, Direttrice di MasterandSkills, la Business School del Dipartimento MEMOTEF della Facoltà di Economia dell’Università Sapienza di Roma, che presenterà il Master in Cyber Security, Digital Forensics and Computer Crimes di Mands MasterandSkills, che mira a formare professionisti in grado di dare il proprio contributo alle investigazioni digitali o di offrire consulenza agli organi investigativi o giurisdizionali in materia di Digital Forencics. Il prefetto Domenico Vulpiani illustrerà i modi per navigare su internet in maniera sicura, mentre l’ingegnere Biagio Garofalo, Direttore Tecnico del Consiglio Nazionali degli Ingegneri, spiegherà qual è l’attuale panorama normativo tanto a livello internazionale, rispetto a agenzie operative come Fmi, Nsa o Nato, quanto a livello europeo e Italiano, soprattutto con l’introduzione dell’Italian Cyber Security Framework e delle nuove tenciche dell’Agenzia Digitale. Il professor Salvatore Vigliar, Docente di Cyber & Marketing Law presso l’Università degli Studi di Salerno, infine, spiegherà l’importanza e le novità in materia di protezione dei dati alla luce del GDPR, il recente regolamento sulla privacy.

È possibile iscriversi all’incontro sul sito www.sellalab.com dove è presente anche il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.