SellaLab: al via un programma di incontri sulla trasformazione digitale, primo Digital Drink martedì 13.

Creare, gestire e migliorare la propria attività di e-commerce prendendo le migliori decisioni strategiche che si rivelano vincenti nell’era digitale. SellaLab di Salerno, il centro di innovazione per le imprese del Gruppo Sella, inaugurato a metà febbraio, lancia un programma di “Digital Drink”. Si tratta di incontri di formazione dedicati a imprenditori, startupper, professionisti, commercianti e appassionati interessati ad esplorare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, in cui ci si può confrontare con esperti di innovazione, internet e nuovi business per avere spunti e consigli su come sfruttare i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie.

Il primo degli incontri, che si terranno presso la sede di SellaLab in Corso Garibaldi 203 a Salerno, si svolgerà martedì 13 marzo e avrà come titolo “Analisi strategica di un e-commerce con il “Metodo Belli”. Durante l’incontro verrà illustrato lo scenario del mercato dell’e-commerce nazionale e internazionale, con attenzione sui numeri più recenti e sulle tendenze che si stanno affermando. Si analizzerà come per le imprese sia necessario avere un progetto alla base prima di approcciarsi all’e-commerce, per costruire una strategia digitale consapevole, per ottimizzare il budget e scegliere gli strumenti di marketing e vendita più adatti alla propria realtà. Tutti questi aspetti verranno affrontati nel corso della serata utilizzando il “Metodo Belli”, che permette di ridurre gli errori di valutazione che spesso sono causa del fallimento di molti progetti, anche in ambito e-commerce. Relatori dell’incontro saranno Raffaele Belli, ideatore del “Metodo”, Gianluca Punzi e Giuseppe Noschese, tutti associate partner della società YourDigital.

L’evento è gratuito e si terrà dalle ore 18,00 nei locali di SellaLab in Corso Garibaldi 203 a Salerno. È aperto a tutti e in particolare a imprese e professionisti che vogliono avviare un progetto di e-commerce o migliorare quello che hanno già. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.