Restare in contatto e ripartire insieme: consulenze gratuite.

Competenze ed idee a disposizione della comunità. Questi i fattori di base all’idea di fare consulenze gratuite, in tempo di crisi. Chi ha già una sua presenza on line è in vantaggio, chi non ha mai creduto nella sua utilità è in difficoltà. Ok Comunicare con Angela Casale, Golden Graphic con Luca Coppola ed Amedeo Citro con Golden Graphic Salerno, hanno deciso di unire le forze ed esserci per chi vuole progettare la ripresa insieme, ma anche per rimanere in contatto con tutti i clienti. Dalla situazione che stiamo vivendo emerge con forza l’importanza della dimensione virtuale.

Attraverso siti web e social network, tutti riescono a rimanere in contatto, sia che si offrano servizi che prodotti. Ma è necessario immaginare e progettare le diverse fasi, che ci riporteranno alla normalità, riprendendo le abitudini di tutti i giorni. Mettere a punto un piano di comunicazione, analizzando tempi e modi, studiandone la grafica e la strategia, organizzando iniziative; fasi fondamentali alle quali poter dedicare attenzione ed energie, in questo tempo di stop forzato.

“Stiamo vivendo un’emergenza su più fronti che evidenzia l’esigenza professionale, ma anche e soprattutto umana di rimanere in contatto, ribadendo il concetto che andrà tutto bene. Per nessuno è facile mantenere alta l’asticella dell’ottimismo, ma dobbiamo farlo per noi e per chi si affida a noi. Non abbandoneremo i nostri clienti neanche adesso”, afferma Angela Casale, founder di Ok Comunicare.

“Oggi, qualsiasi cosa si voglia fare, c’è bisogno di comunicarlo. Comunicare è giusto, ma comunicare nel modo giusto è diverso! È importante capire che sebbene potresti fare tutto da solo, come tutte le cose c’è sempre un modo giusto, anche per fare comunicazione, che richiede strumenti e preparazione”, afferma Amedeo Citro, Golden Graphic Salerno.

“Siamo da sempre parte di imprese e professionisti, che scelgono di comunicare a 360°. Il processo creativo che mettiamo in moto, parte sempre dal briefing col cliente. E anche stavolta noi ci siamo, per i vecchi clienti e per tutti quelli che vogliono contattarci”, dichiara Luca Coppola, Golden Graphic.

Il team di professionisti con sede a Bellizzi, Pontecagnano e Salerno, offre piani di comunicazione a 360°, pubblicità, formazione, ufficio stampa, gestione social network, personalizzazione gadgets, siti web e app, stampa piccolo e grande formato.