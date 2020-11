Previsioni occupazionali in provincia di Salerno nel mese di ottobre 2020.

In provincia di Salerno nel mese di ottobre saranno programmate circa 4.780 entrate; nella regione Campania 25.100 e in Italia complessivamente 282.000. Nella provincia Salernitana sono in decremento del 12.6% le imprese che assumono rispetto allo stesso mese del 2019, mentre le entrate previste nel periodo ottobre-dicembre 2020 saranno di circa 11.920 unità.

Nel complesso nel mese di ottobre:

le entrate previste si concentreranno per il 74% nel settore dei servizi e per l’81% nelle imprese con meno di 50 dipendenti;

nel 36% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 64% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita);

il 22% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (23%);

in 23 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati;

per una quota pari al 25% interesseranno giovani con meno di 30 anni;

il 17% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato;

le tre figure professionali più richieste concentreranno il 29% delle entrate complessive previste.

E’ la sintesi di quanto emerge dall’analisi del sistema informativo Excelsior, realizzata da Unioncamere e ANPAL, che offre un monitoraggio delle previsioni occupazionali delle imprese private dell’industria e dei servizi con un orizzonte temporale anche trimestrale per fornire informazioni tempestive di supporto alle politiche attive del lavoro. La situazione determinatasi nei mesi di marzo-aprile a seguito dell’epidemia Covid-19 ha impedito il consueto svolgimento delle indagini Excelsior, che sono riprese con il riavvio delle attività produttive delle imprese. Le informazioni presentate sono basate sui questionari compilati da circa 105.000 imprese nazionali. Le analisi si focalizzano sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di ottobre 2020, con uno sguardo sulle tendenze occupazionali per il periodo ottobre-dicembre 2020.