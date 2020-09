Poste Italiane, tornano a piena operatività 7 uffici in provincia di Salerno.

Poste Italiane comunica che da ieri lunedì 21 settembre, nella città e nella provincia di Salerno tornano alla piena operatività 7 uffici.

In particolare, sarà riattivata la modalità doppio turno nell’ufficio di Siano, in via Santa Maria Delle Grazie, con orario, dal lunedì al venerdì 8.20 – 19.05 (il sabato fino alle 12.35)

Invece, saranno nuovamente aperti 6 giorni su 7 i seguenti uffici: Altavilla Silentina, Palomonte, Capaccio Paestum, Montecorvino Rovella, Pellezzano e Baronissi, con orario, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

Anche in questa fase, l’Azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale. In questi uffici, oltre ai tradizionali metodi di prenotazione del proprio turno allo sportello (PC o app Ufficio Postale) è possibile richiedere il ticket elettronico con WhatsApp dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.