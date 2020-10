Poste Italiane, chiusura per lavori ufficio via Matteotti a Battipaglia.

Poste Italiane comunica che da domani, martedì 6 ottobre, e fino al 25 ottobre, l’Ufficio Postale di Battipaglia, in via Giacomo Matteotti, 1, sospenderà le attività per necessari interventi di restyling e miglioramento strutturale.

Per tutti i servizi postali e finanziari, saranno disponibili le sedi di Battipaglia succursale 2, in via Antonio Fogazzaro, 82, e quella di Battipaglia succursale 2, in via Rosa Iemma, 156, entrambe con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.