Pianificazione successoria, roadshow Widiba a San Marco di Castellabate lunedì 19.

Arriva a San Marco di Castellabate il Roadshow di Widiba dedicato alla pianificazione successoria: 11 tappe in tutta Italia che hanno l’obiettivo di generare conoscenza e consapevolezza nei cittadini sul tema al fine di pianificare il trasferimento del patrimonio in maniera efficace.

Oggi è necessario avere il quadro completo di tutte le variabili che hanno impatti sul patrimonio nel lungo termine e sul suo trasferimento alle generazioni future.

L’appuntamento è per lunedì 19 novembre alle ore 19.00 presso l’Hotel Hermitage.

L’evento, organizzato in collaborazione con Eurovita, vedrà l’intervento di Gerardo Russo, Consulente Finanziario di Widiba, e di Michele Asprone e Matteo Aielli di Eurovita.

“Occuparsi della successione significa divenire consapevoli delle esigenze e delle problematiche dei soggetti coinvolti nel passaggio generazionale e individuare gli strumenti a disposizione e le azioni utili per la tutela del patrimonio – dichiara William De Rose, Area Manager -. Oggi è necessario avere il quadro completo di tutte le variabili che hanno impatti sul patrimonio nel lungo termine e sul suo trasferimento alle generazioni future. Un’efficace pianificazione successoria permette di ottimizzare il passaggio del patrimonio, di evitare liti ereditarie, di limitare le imposte di successione e di lasciare alle persone care i risparmi”.

L’ incontro è gratuito e aperto a tutti previa prenotazione all’indirizzo email pfcampania3@widiba.it

Per maggiori informazioni https://www.widiba.it/pianificazionesuccessoria

Widiba

Widiba (Wise-Dialog-Bank) è la banca che offre una piattaforma online completa e personalizzabile a oltre 600 consulenti finanziari in tutta Italia. Widiba ha un’offerta completa di prodotti e servizi per la gestione quotidiana, per risparmiare e investire. Il tutto con una

customer experience totalmente paperless e un rating di soddisfazione, con più di 500mila giudizi, pari a 4,8/5.

Inoltre si distingue sul mercato per un modello di relazione basato sulla competenza della rete di consulenza, premiata come la migliore da PF Awards 2017. Una rete che utilizza sistemi di Robo 4 Advisor per accompagnare il cliente nella definizione consapevole

dei propri obiettivi, della strada migliore da seguire e i mezzi più appropriati da utilizzare.

Oggi Widiba è la sintesi di 350.000 clienti e 9 miliardi di volumi intermediati.