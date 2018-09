Obiettivo GDO, 40 imprese hanno incontrato gli esperti di Wabel.

Oggi, nella sede di Confindustria Salerno, ha avuto luogo l’iniziativa denominata “Obiettivo GDO: Come diventare fornitori della Grande Distribuzione Europea”, organizzato con l’ICE Agenzia – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – nell’ambito del Piano Export Sud 2, attraverso il supporto tecnico di Wabel, società francese specializzata nella ricerca fornitori e gestione dei rapporti con le più importanti catene della GDO.

L’iniziativa è finalizzata ad indirizzare le piccole e medie imprese dell’agroalimentare ad intraprendere nuove opportunità di business con i più importanti gruppi di acquisto internazionali, attraverso sessioni formative e incontri di qualificazione quali potenziali fornitori della GDO.

“La grande distribuzione organizzata è una porta d’accesso ideale per le imprese dell’agroalimentare per avvicinarsi ai mercati internazionali– ha affermato Giorgio Criscuolo, Presidente del Gruppo Alimentare di Confindustria Salerno – Questo incontro costituisce un’opportunità importante per le aziende perché hanno avuto modo di incontrare esperti del campo che hanno illustrato le caratteristiche di alcuni dei più interessanti mercati internazionali ma soprattutto hanno realizzato incontri b2b, verificando subito e concretamente le possibilità di business con le diverse catene.”

“Salerno è la settima tappa (a cui si aggiungono gli incontri in Emilia e in Veneto) di questo format lanciato nel 2016 dall’Ufficio Servizi Formativi di ICE Agenzia, che continua a riscuotere un grande successo presso le MPMI dei settori agroalimentare e vino – ha sottolineato Eliana Zappalà Ufficio Servizi Formativi ICE Agenzia. Tale evento è parte integrante della strategia promozionale di ICE Agenzia che punta a promuovere i prodotti italiani anche presso le catene della GDO più prestigiose. L’iniziativa è parte del Piano Export Sud 2, finanziata con fondi PONIC 2014-2020 ed è finalizzata a sostenere lo sviluppo delle aziende delle regioni del Sud Italia.”

In mattinata ha avuto luogo la sessione formativa. Dopo i saluti introduttivi di Giorgio Criscuolo, Presidente Gruppo Alimentare di Confindustria e Eliana Zappalà Ufficio Servizi Formativi ICE Agenzia, gli esperti del gruppo Wabel hanno dato ai partecipanti una panoramica del mercato Retail & foodservice in Europa, Russia e Cina, hanno presentato le strutture organizzative, i requisiti di prodotto e le specifiche logistiche dei principali operatori della GDO francese e internazionale e hanno suggerito ai partecipanti come presentare l’azienda ai nuovi potenziali clienti.

Nel pomeriggio le imprese già in possesso dei requisiti hanno incontrato gli esperti della Wabel per verificare opportunità e condizioni di accesso alle diverse catene internazionali, mentre le altre hanno preso parte ad un worshop informativo sulle certificazioni di settore.