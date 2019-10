“Nasce il comitato Beni Comuni. Più controlli e spazi disponibili per i cittadini”

“Beni comuni e l’importanza di tutelare il patrimonio”: è il tema dell’incontro in programma domani mattina alle 10, presso la Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino. Per l’occasione, il consigliere provinciale Dante Santoro inaugurerà il comitato per i beni comuni. All’incontro parteciperanno, inoltre, la docente universitaria Virginia Zambrano, la professoressa Laura Westra, l’avvocato amministrativista Massimo Lanocita, il biologo Andrea Torre e i consiglieri dell’ordine degli Avvocati di Salerno Clementina Tozzi e Carmen Piscitelli. A moderare l’incontro Francesco Di Pasquale. «Domani parliamo di Beni Comuni, gli spazi ed i luoghi che appartengono a tutti i cittadini e troppe volte ce lo hanno fatto dimenticare – ha dichiarato il consigliere Dante Santoro – Nascerà il Comitato Beni Comuni, un gruppo di lavoro per far conoscere gli spazi pubblici a disposizione della collettività di Salerno e provincia. Approfondiremo anche come sono gestiti oggi questi spazi e come dare opportunità di fruizione e gestione a chi ne ha merito e diritto».

